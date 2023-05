Niños: tips para mejorar la comunicación con los más chicos

Los niños puede ser particulares y a veces a los adultos nos cuesta entender lo que nos quieren comunicar. Por eso, hay que buscar estrategias que permitan no solo comprender, sino también saber, explicar los comportamientos y ayudar al crecimiento.

En ese sentido, en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), conversaron con Angelina Stahringer, licenciada en Psicomotricidad y especialista en Desarrollo Infantil Temprano, quien explicó: “Es importante entender que los tiempos van cambiando y que como sociedad nos atraviesan un montón de cosas, como la calidad comunicativa y nos atraviesa toda la cuestión tecnológica que tenemos hoy”

“Si bien es real que a pesar de que estamos atravesados por instancias similares, cada familia, cada niño es totalmente diferente, entonces la idea que quiero compartir son algunas cuestiones generales pero es importante entender que cada realidad es particular”, remarcó.

Las tres cosas a tener en cuenta para la comunicación

“Un primer punto tiene que ver con cuánto un adulto se dispone a escuchar y a comunicar. Hoy muchos están ocupados con cuestiones laborales. Pasa que cuando queremos comunicarnos con nuestros chicos a veces hablamos y hablamos, y es importante entender que por ahí a veces la cantidad no es tan necesaria como la calidad".

Entonces, si quieren mostrarle a un chico esta necesidad de decirle algo, hay que encuadrar en eso que necesitan que ellos comprendan. No hay que darles explicaciones tan extensas porque se pierde el foco de lo que quieren comunicar”, consideró Stahringer.

Luego, explicó que “el segundo punto tiene que ver en cómo nosotros escuchamos o comunicamos. Por ejemplo, los tonos de voz. Cuando queremos dar una explicación y no te escuchan, cómo hacemos para que escuchen, nos acercamos y les pedimos por favor lo que se necesite, sin elevar la voz".

"La distancia física tiene mucho valor, si uno está en la cocina y mi hijo está en la habitación y estás a los gritos, o estás esperando a que te conteste, pero no te ve. Eso es importante tenerlo en cuenta”. Pero también remarcó que “otro punto es la gestualidad. Si estamos de espalda, no logro que el niño me mire, que él entienda lo que le están intentando decir, no va a aparecer esa escucha porque uno no está disponible para que esa comunicación exista”.

“El último punto es el para qué. Para qué nosotros escuchamos o nos comunicamos con los chicos, y esto está íntimamente relacionado con la calidad del vínculo que vamos a tener con esos niños y que por decantación ayuda a esta puesta de límite. Si tienen un vínculo seguro, de confianza, ellos van a contestar y responder y va a aparecer esta comunicación y esta escucha".

"Cuántos de nosotros en las comunicaciones antiguas nos preguntaron cómo estábamos, no sé si existía que nos preguntaran. Entonces eso ayuda a la calidad de ese vínculo de confianza para una comunicación y una escucha que nos permita después poder decirles, esto no es posible y que responda”, remarcó.

Una distancia particular

“Las asimetrías en altura no las tenemos en cuenta, y pasa con personas de mucha altura que tienen niños muy pequeños, esa comunicación se pierde un montón, porque la mirada de un chico hacia arriba es casi a la cintura de un adulto, entonces si nosotros no nos disponemos, eso tiene que ver con la empatía, de ponerse en el lugar dé y trabajar la comunicación a esa misma altura”, analizó.

“La comunicación y la escucha hace que los vínculos sean de mucha confianza, entonces si no probamos esto después esos vínculos se empiezan a separar tanto que son adolescentes y no sabemos lo que les pasa. Se pierde la comunicación y ellos dejan de tener esa posibilidad de decir, má no me siento bien”, concluyó la licenciada.

