Detección gratuita de dermatitis atópica: dónde y cuándo se llevará a cabo

La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria y crónica de la piel, que imposibilita desarrollar las diferentes actividades del día a día. Tiene un alto impacto en la calidad de vida, ya que atraviesa todos los ámbitos (familiar, laboral y social) de la persona que la presenta, y es por ese motivo que requiere de un abordaje multidisciplinario en el que intervengan diferentes profesionales.

Con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y mejorar la calidad de vida de quienes atraviesan esta enfermedad, la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR) organizó la tercera campaña nacional de detección gratuita.

¿Cuándo se llevará a cabo?

Desde el 8 y hasta el 12 de mayo se realizará una semana de asignación de turnos a través de www.pedirturno.com.ar o llamando al 0800 222 3776, de lunes a viernes, de 9 a 14. La atención efectiva se realizará del 15 al 19 de este mes. Participarán profesionales de varias provincias y ciudades de todo el país.

¿Qué es la dermatitis atópica?

La enfermedad se caracteriza por brotes frecuentes, picazón intensa, irritación, dolor, enrojecimiento, costras e infecciones. Las lesiones pueden ubicarse en la cara, el cuero cabelludo, las orejas, el dorso de las manos y las zonas de flexión de las extremidades.

La doctora Débora Kaplan (M.N. 94.872), médica dermatóloga y Presidenta de la Sociedad Argentina de Psoriasis (SOARPSO), explicó que afecta aproximadamente "al 15% y 25% de niños y adolescentes y del 1 al 3% de los adultos”, que "intervienen factores genéticos, ambientales, alteraciones inmunológicas y problemas en la función de barrera de la piel" y puede ser desencadenadas por el mismo proceso inflamatorio creado por afecciones alérgicas.

“En los primeros años puede aparecer solo como dermatitis, pero luego puede co-existir con o preceder a otras manifestaciones alérgicas, como la alimentaria, la rinitis o el asma.

"Estas enfermedades asociadas no deben descuidarse porque si –por ejemplo– no tratamos el asma, la función pulmonar se verá afectada, o si no tratamos la rinitis alérgica o la alergia alimentaria toda la calidad de vida del paciente se verá impactada”, sumó el doctor Maximiliano Gómez (M.N. 174.006), especialista en alergia e inmunología y presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC)

La dermatitis atópica afecta la rutina

La dermatitis, es una afección que se trata con el dermatólogo y del alergólogo. Ambos, se complementan y el paciente se beneficia del cuidado integral de su piel y de su alergia, para que esta enfermedad "no se transforme en una barrera social", ya que imposibilita el normal desarrollo de ciertas actividades.

Según detalló Mariana Palacios, presidenta de la Asociación Dermatitis Atópica Argentina (ADAR) "condiciona desde la vestimenta hasta los vínculos y esto definitivamente daña la autoestima.

Las personas que la atraviesan sienten frustración, enojo, alteración del ánimo, estrés, trastornos del sueño, modificaciones en su rutina y dolor”.

El diagnóstico a tiempo es el primer paso para poder cambiar el rumbo de una enfermedad. “Nos permite un tratamiento apropiado e individualizado del paciente, contribuir al alivio de los síntomas en aquellos casos con enfermedad más grave y avanzada, identificar y tratar, de ser necesario, las comorbilidades asociadas y, en los casos leves, evitar la progresión del eczema”, concluyó la doctora María Eugenia Abad (M.N. 87.054), Presidenta de la Sociedad de Dermatología Pediátrica para Latinoamérica (SDPL).