"Oxalatos y hay otras palabras raras más, fitatos, taninos, son todas sustancias que forman parte naturalmente de los vegetales, principalmente de los alimentos de origen vegetal.

Y en realidad no es que enferman, lo que hacen estas sustancias es interferir la absorción de los nutrientes".

Y en realidad no es que enferman, lo que hacen estas sustancias es interferir la absorción de los nutrientes”.

“Si yo no tengo en cuenta y no aplico alguna estrategia nutricional que me ayude a sacar un poco de fitato, oxalatos, taninos, de repente a largo plazo no voy a absorber tanto el hierro, el calcio, la vitamina D y eso puede generar algún tipo de carencia, por eso se lo puede llegar a asociar con alguna enfermedad”, explicó.

“Esto es algo que las personas que llevan una alimentación vegetariana, vegana, lo tienen mucho en cuenta, porque, por ejemplo, vamos a tomar el hierro, que es un mineral muy importante y que la carencia provoca anemia.

Yo sé que la persona que consume mucho vegetal va a comer muchas verduras de hojas, legumbres, frutos secos, que son alimentos que tienen bastante hierro, pero sé que una parte de ese hierro no se va a absorber como sucede con un alimento de origen animal.

Entonces tengo que buscar alguna manera a que favorezca a que cuando consumo ese grupo de alimentos me asegure que voy a incorporar el hierro que contiene”, agregó.

Cálculos renales

Ante la consulta de la posibilidad de que obtener hierro de vegetales generen ese problema, Vallone explicó: “Si se consumen grandes cantidades.

Y en general no es fácil llegar a consumir grandes cantidades porque, por ejemplo, uno a la acelga, la espinaca la puede comer cocida y en la cocción una parte se va a perder y otro recurso muy bueno es remojar, por ejemplo, cuando se pone a remojar las legumbres, las lentejas, garbanzos y elimino el agua ahí también una parte se va.

Entonces queda mucho menos contenido en lo que voy a comer. Así que uno tendría que consumir mucha cantidad como para que le pueda traer un problema a la salud y eso no sucede, pero el remojo es un buen recurso para sacar un poco, bajar la cantidad de estos oxalatos, de todos estos componentes”.

“También está presente en el café, en el té, se llaman taninos. Por eso siempre se recomienda cuando uno termina de comer, esperar una media hora, una hora para tomarse el café, para que esos taninos que tiene el café no interfieran en la absorción y yo pueda aprovechar mejor los nutrientes”, añadió.

Tips para considerar

“Hay que tener presente estas estrategias que son sencillas de hacer en casa: remojar, cocinar los alimentos; si voy a consumir una espinaca cruda, no hacerlo todos los días; ir intercalando, un poco cocido, un poco crudo.

Eso va a ser más equilibrado y con estas estrategias no representa un problema para la salud. Con los frutos secos pasa lo mismo, también se recomienda remojarlos, unas 8 horas y después secarlos en el horno para poder conservarlos.

También se les dice antinutrientes, porque es como una sustancia que no me permite llegar a lo que necesito”, recomendó.

“A los adultos mayores, de repente, una manzana cruda les cuesta más comerlas, entonces ahí podemos acudir a recursos como una compota, una manzana asada porque va a ser más fácil. De repente una mandarina conviene que la coman cruda porque si no vamos a perder la vitamina C.

Los cítricos son fuentes de vitaminas C. Hay que ir adaptando. Una de las leyes de la nutrición tiene que ver con adaptar los alimentos al estado biológico de la persona, cuando faltan piezas dentarias comer crudo se complica, la masticación se complica, entonces ahí vamos a tener que acudir a alimentos cocidos, pero en líneas generales cuando uno piensa en la alimentación tiene que ir viendo si come ensaladas crudas y no come nada cocido, como una calabaza, zapallitos revueltos. Hay que ir echando un poco de cada cosa”, explicó.

