El 'Síndrome de la Mala Madre' afecta a 9 de cada 10 mujeres: ¿qué es?

Términos como 'instinto maternal' y 'mala madre' suelen ser bastante usuales, pero, ¿existe en realidad el 'instinto maternal?, y la mujer que no lo tiene, ¿es una mala madre?

Esas son algunas de las dudas sobre las cuales el psicólogo Diego Quindimil habló en una entrevista con el programa El Interactivo de Ciudadano.News.

“Cuando uno tiene un hijo, lo primero que te dicen es que te va a cambiar la vida, pero nadie te puede explicar por qué. En este sentido, (la maternidad) es uno de los roles que son eternos. Una vez que sos padre, no hay posibilidad de no serlo. Además que no hay academias para ser padres. Uno se va haciendo padre o madre en la práctica. En el caso de las madres, sucede que está mezclado, por un lado el instinto materno y por otro lado la obligación o la responsabilidad antigua de que las madres son las que se tienen que hacer cargo de la crianza y cuidado de los niños", reflexionó el especialista, pero aclaró: "Obviamente eso va cambiando, lentamente, pero de la mano del instinto materno y de la mano de esta obligación social de que aquella protege y cría, es la madre, hay una tensión que se da fuerte en cada una de las madres por cómo se apropian de ese rol para el cual no hay escuela".

Quindimil hizo referencia en el llamado 'Síndrome de Mala Madre', sobre el cual opinó: "Tenemos que contextualizar, muchos de estos síndromes son síndromes 'marketineros'. Son situaciones que le pueden pasar a cualquiera de las madres o padres, entonces, ¿cuál es la particularidad de este síndrome de la mala madre?: es una división entre la mala madre y la madre perfecta, es decir que no hay nadie en el medio, ahí es donde aparece esta angustia de las madres de no estar haciendo bien su papel, por eso diría que 9 de cada 10 madres son malas madres".

Además, el psicólogo dijo: "Está este ideal de que la madre tiene que ser perfecta o es una mala madre, ese es el concepto que deberíamos desentrañar. Estas cosas se hablan con el psicólogo. Una mala madre te puede decir que no banca más a los pibes, que quiere hacer otra cosa, y está bien, hay algo que es el instinto materno que en nosotros, que somos seres culturales, no existe. El instinto materno no existe. Nosotros estamos atravesados por la cultura, sé que es polémico lo que digo, el instinto materno no existe, y quiero ir por la polémica, si no hay un montón de hombres que no podrían ser madres. La cultura hace hoy que tengamos que adaptaron a este rol social que es el rol de madre y padre dentro de esta cultura nuestra en donde tanto la madre como el padre son responsables de la crianza del hijo y no un rol exclusivo de la madre".