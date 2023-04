Día Mundial del Parkinson: el diagnóstico temprano ayuda a mantener la calidad de vida

Este martes 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson -una enfermedad degenerativa que se considera un trastorno del movimiento- Teniendo en cuenta que puede presentarse después de los 40 años y que afecta entre un 1 % a un 2 % de la población sobre 60 años, especialistas de todo el mundo aprovechan para concientizar sobre ella.

Sergio Guizzo, médico neurólogo del Hospital del Carmen, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que esta enfermedad comienza cuando " ciertas neuronas se enferman y esta se hace progresiva". En ese momento es cuando comienzan los síntomas "que se produce por una falta de dopamina al cerebro".

¿Por qué se conmemora el Día del Parkinson?

Según indicó el experto, el Parkinson es una enfermedad que ya es descripta hace muchos años y en 1997 la Organización Mundial de la Salud estableció que el 11 de abril se celebraría el Día mundial del párkinson, con el objetivo de acrecentar la concienciación de las necesidades de las personas aquejadas de esta dolencia.

Se estableció esta fecha pues corresponde al nacimiento de James Parkinson, el médico británico que describió por primera vez la parálisis agitante.

Síntomas

El síntoma característico es el "temblor", pero que todo comienza con una "rigidez" que empeora cualquier movimiento y lo hace lento. Es por esto, que aconsejó prestar atención a esta rigidez: "Cuando alguien no se puede levantar de la cama con la misma velocidad, no se puede levantar del inodoro, le duele la espalda, el brazo y resulta que no lo mueven porque está rígido, eso es una señal".

Asimismo, explicó que "el Parkinson es propiamente una enfermedad, pero después si tengo muchas lesiones cerebrales o muchos trastornos circulatorios vasculares puedo tener Parkinson", por eso es que se intenta mantener un estilo de vida sano y saludable y así evitar cualquier complejo.

¿Cómo es la vida de alguien que padece Parkinson?

A pesar de que se sabe que " no es una enfermedad curable", tiene tratamiento temprano para evitar la neurodegeneración y muchas personas han mejorado luego de su diagnóstico y correspondiente medicación.

"Algunos medicamentos han demostrado que mejoraría y que uno retrasaría la evolución de la enfermedad pero con tratamiento se puede andar bien".