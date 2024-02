El 13 de febrero se conmemora el D铆a del Preservativo y las estad铆sticas marcan que cada vez hay m谩s casos de VIH y otras enfermedades de transmisi贸n sexual por falta de su uso.

Para conocer m谩s de esta problem谩tica, El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) dialog贸 con el doctor Miguel Pedrola, director cient铆fico para Am茅rica Latina de la fundaci贸n AIDS Healthcare Foundation.

El m茅dico coment贸 que 鈥las cifras muestran que, actualmente, 5.300 personas llegan a su diagn贸stico de VIH y que casi en el 99% de las mismas la v铆a de transmisi贸n fue la sexual, con lo cual est谩 explicando la no utilizaci贸n del preservativo. Por otro lado, tambi茅n podemos observar que las cifras de otras infecciones de transmisi贸n sexual tambi茅n siguen aumentando en Argentina, con lo cual no solamente el VIH es una problem谩tica, sino todas las infecciones de transmisi贸n sexual鈥

Los motivos

鈥淵o creo que hay m煤ltiples variables que han llevado de, m谩s o menos, casi el 40% de las personas usando preservativos en principios del 2000 a bajar al 17% en la actualidad y que, cuando hablamos de j贸venes o adolescentes en realidad, estamos hablando de que solo el 5% los utiliza".

"Esto tiene que ver con dentro de las variables, con la falta de educaci贸n sexual, con el costo del preservativo, con el dif铆cil acceso al mismo por parte de la salud p煤blica, con cuestiones que venimos viendo en lo que directamente se habla de VIH y tiene que ver con su facilidad en el tratamiento鈥, consider贸 Pedrola.

鈥淰emos que hay mucha desinformaci贸n y, lamentablemente, no vemos que haya campa帽as de discusi贸n para tratar de incentivar el uso del mismo鈥, agreg贸 el m茅dico. 鈥淵o creo que todo esto tiene que ver con la falta de educaci贸n en las escuelas, de lo que es educaci贸n sexual, de comenzar desde muy j贸venes y muy chicos a tener este tipo de educaci贸n sexual (鈥) y llevar a esto a que sea parte de su comienzo sexual, o sea, de que un chico no deber铆a comenzar su vida sexual sin conocer y sin utilizar preservativo鈥, remarc贸.

鈥淥 sea, hoy nadie discutir铆a que, aunque se est茅 incendiando su casa, uno buscar铆a un pantal贸n para salir y no saldr铆a desnudo, aunque pierda unos segundos, y no sabemos el porqu茅, pero es as铆. 驴Es un momento de discapacidad? Es prescindible, si est谩n, est谩 lo mismo, no pasa nada. Es una falta de conciencia total鈥, explic贸.

EL VIH no es el 煤nico riesgo

鈥淣osotros nos estamos focalizando solamente al VIH SIDA, pero tengamos en cuenta que hay muchas otras infecciones de transmisi贸n sexual que tambi茅n traen problem谩ticas en la vida. El ejemplo t铆pico es s铆filis".

En Estados Unidos, tienen estad铆sticas muchas que no tenemos nosotros, pero por ejemplo, aument贸 el 80% el n煤mero de nuevos diagn贸sticos de s铆filis. Nosotros estamos viendo que cada vez que tenemos un diagn贸stico de VIH estamos casi en 5 diagn贸sticos de s铆filis".

"Y esto conlleva que, tambi茅n, la s铆filis es una enfermedad cr贸nica, pero que se transmite al beb茅 y que empezamos a ver una mortalidad neonatal que tiene que ver con la transmisi贸n de s铆filis por personas鈥, asegur贸 y agreg贸:

"Y aqu铆 no estoy hablando de nivel socioecon贸mico, estoy hablando de personas que tienen relaciones sexuales. Como eso podemos hablar de gonorrea, podemos hablar de clamidias, de infecciones de transmisi贸n sexual, que pueden en algunos casos hacer de que la mujer quede est茅ril, no pueda tener, no puede embarazarse鈥.

No siempre se puede acceder gratis

鈥淵o no estar铆a tan de acuerdo de que haya preservativos disponibles tan f谩cilmente en los defectores p煤blicos de salud. Creo que hoy est谩n faltando en la mayor铆a de los lugares, en la mayor铆a de las provincias"

Nosotros en nuestro caso tenemos nuestra propia marca de preservativo, la cual la distribuimos gratuitamente, la fabricamos en Argentina y lo que estuvimos viendo es que normalmente compr谩bamos un mill贸n de preservativos para poder distribuirlos en los eventos que llev谩bamos adelante y hoy nos est谩n pidiendo preservativos de la mayor铆a de las provincias porque no tienen acceso al preservativo directamente por los efectores p煤blicos".

"Agregu茅mosle a eso de que los efectores p煤blicos de salud tienen sus horarios y las personas para tener relaciones sexuales no tienen los mismos horarios.鈥, explic贸 Pedrola

鈥淎 lo mejor uno deber铆a pensar todos los meses e ir a buscar una x cantidad de preservativos. En la realidad y en la pr谩ctica, yo creo que la mayor铆a de los que me est谩n viendo no es una pr谩ctica normal que podamos hacer".

Pues tambi茅n llevemos a que las preparas, las obras sociales tambi茅n nos deben poder dar preservativo porque est谩 dentro del PMO y el m茅dico puede recetar hasta 30 preservativos por mes para que se los den gratuitamente鈥, agreg贸 el m茅dico.

La importancia de hablar en casa

鈥淵o creo que desde, ya que la familia es uno de los principales lugares donde uno deber铆a poder recibir cuidado, pero lamentablemente la mayor铆a de los pap谩s y las mam谩s no conocen mucho de salud sexual, porque a lo mejor ellos mismos tambi茅n se educaron por fuera de su familia y entonces lamentablemente no pueden ayudar a sus hijos". Yo creo que como consejo lo m谩s importante es asumir esto, no mentir y buscar informaci贸n en los lugares que se puedan dar"

"No debe ser una verg眉enza para un padre no saber exactamente la respuesta, pero s铆 es importante que la respuesta que le pueda dar a su hijo sea la m谩s confiable y sea la m谩s honesta y verdadera posible鈥, consider贸.

