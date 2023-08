Cuáles son las diferencias entre estrés y distrés

El estrés y el distrés son dos términos que a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero en realidad se refieren a conceptos distintos. El estrés es una respuesta natural del cuerpo ante una situación desafiante, mientras que el distrés es una respuesta negativa y perjudicial del cuerpo ante situaciones que sobrepasan nuestra capacidad de adaptación.

En este sentido, conocer las diferencias entre ambos términos puede ser útil para identificar y manejar adecuadamente nuestras emociones en situaciones estresantes.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Facundo Stefanini, psicólogo, explicó qué es el distrés: “Para hablar de distrés primero tenemos que conocer un poco lo que es el estrés, que todas las personas tenemos cierto grado, ya que se trata de una respuesta natural ante ciertas amenazas, antes ciertos estímulos".

Básicamente, "cada persona cuando tiene que enfrentar ciertas actividades cotidianas como el trabajo, ir a rendir un examen, implica un poco estrés, implica poner un poco a nuestro organismo no solamente biológicamente sino a nuestra psiquis en funcionamiento y eso genera como un estado de tensión normal que nos impulsa a hacer cosas, nos impulsa a resolver problemas y demás".

Y amplió: "cuando hay estímulos de forma desmedida y cuando no podemos hacer frente a esos estímulos, estamos como sobrecargados, aparecen síntomas como factores de freno al estrés, ahí aparece lo que se conoce como distrés, que sería la parte patológica del estrés que puede aparecer como un trastorno de ansiedad, como un ataque de pánico, como una fobia o muchas veces la depresión, como una manera de necesitar que nuestro organismo vuelva recuperar el equilibrio".

Por lo tanto, “el distrés es una condición mucho más agravada y que hay que prestarle atención y ocuparse porque si no nos ocupamos a lo largo del tiempo, lejos de estar mejor, vamos a estar peor".

“Todos los seres humanos sufrimos una cuota de estrés, es necesario responder a estímulos, es necesario responder a ciertas demandas, pero cuando hay una sobrecarga, cuando empezamos a no poder responder a ciertos estímulos, a ciertas cosas, intentamos sobrecargarnos, es como que empezamos a consumir más nafta y quedamos en reserva y es cuando aparecen los síntomas como un límite, un factor de freno que nos llama la atención y nos pide a gritos algún tipo de cambio", explicó el especialista.

Stefanini indicó que “es muy importante estar en autoobservación y aprender a regular los niveles de estrés, o sea, qué significa esto, que si me doy cuenta de que estoy cansado, que si siento cansancio, tengo que poder atender este cansancio y descansar, ya que si no me ocupo va a aparecer un síntoma como una gastritis, un dolor de cabeza que te dice, pará. Por eso siempre es importante día a día hacer actividades que nos puedan desestresar y conectarnos con otras cosas, desconectarnos de lo cotidiano, del trabajo o de los problemas y poder conectar con la actividad física, con la juntada con amigos, aquellas cosas que nos den placer, que nos den disfrute, ya que de esa manera también bajamos los niveles de tensión y de estrés".

La hormona del estrés se llama cortisol, y se puede bajar "cuando hacemos algún tipo de descarga o un tipo de actividad física. La actividad física, la meditación, aquella práctica que implica experimentar o conectar el cuerpo con otras sensaciones, sirve como desestresante y como una alternativa para bajar los niveles de estrés".

El profesional indicó que una de las señales de que una persona está padeciendo distrés es tener "una preocupación que me recorre permanentemente en la cabeza y esta preocupación me quita el sueño, no deja dormir bien, estoy en el trabajo y no paro de pensar en algo, tengo una idea fija en la cabeza".

Y amplió: "No solo los síntomas del distrés aparecen mentalmente, sino que también pueden aparecer desde un lugar físico, que es un llamado de atención que tengo que poder frenar, reflexionar, muchas veces recurrir a un profesional de la salud mental para poder ocuparnos a tiempo, ya que si no nos ocupamos de eso, a lo largo del tiempo pueden aparecer patologías peores y la persona puede caer en una depresión".

“Es importante que uno esté mirándose, que esté en observación y aprenda a saber cuando está cansado, cuando no da más, cuando hay preocupaciones permanentes en la cabeza, porque hay que ocuparse y muchas veces ir a un profesional de la salud mental como un psicólogo, un psiquiatra, para poder recibir la ayuda necesaria", concluyó.