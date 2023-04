La Justicia evitó que sacrificaran 200 mil aves sanas por un error del SENASA

Una granja avícola de Corrientes evitó que sacrificaran a sus animales, luego de pedirle a la Justicia que tome una medida para frenar la disposición sanitaria.

Según trascendió en el lugar se había detectado un caso positivo de gripe aviar, pero ante las idas y vueltas del SENASA a la hora de dar un veredicto certero sobre la situación, el dueño hizo todo lo posible para evitar la acción.

En una entrevista, el productor indicó: "Hemos demostrado que la muestra nunca se tomó. El organismo envió un funcionario que nunca entró al predio a hacer las muestras. Con las cámaras de seguridad lo pudimos comprobar".

Además agregó que primero los resultados dieron negativos, "horas después nos llamaron para decir que eran positivos. Nos sorprendió porque las aves no mostraban síntomas, pero evidenciamos que nadie había accedido a los galpones. Se lo dijimos, y por eso fuimos a la justicia".

Asimismo, sostuvo que desde el organismo hicieron oídos sordos, pero el juez los escuchó y dio lugar. Luego "se hicieron 80 muestras y dieron negativas, y ahora el juez dispuso una tercera muestra".

Pero, todo a todo esto, se le sumó que el organismo dispuso la destrucción de 360 mil huevos que la empresa no estaba en condiciones de seguir acopiando, y dispuso su eliminación. "Como somos una Pymes, no podemos acopiar, y como estamos interdictados, tuvimos que destruir 360 mil huevos también, con un costo enorme. Estamos dando una pelea desigual contra un monstruo que tiene recursos ilimitados", destacó preocupado por lo sucedido.

Finalmente, se quejó ante lo que parece haber sido una mala gestión por parte de los organismos nacionales: " No hay nada que lo justifique, yo no tengo idea de porqué se hizo esto, no puede ser una ineptitud nada más, tiene que haber algo más, pero tenemos desconfianza, miedo, no sabemos qué puede pasar".