Cómo subir tus defensas y prevenir la gripe en invierno

El invierno llegó con sus bajas temperaturas y a pesar de hubo algunos días primaverales en sus comienzos, hoy hay alerta de bajas temperaturas en todo el país. Esto hace que nuestro cuerpo necesite de otro tipo de nutrientes para subir las defensas y prevenir la gripe.

Araceli Vallone, nutricionista, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó que es bueno incorporar durante esta temporada "frutas y verduras" cocinadas de otra manera, de forma caliente en algunas preparaciones.

"Con estas temperaturas no tendemos a comer zanahoria rallada o tomate porque sentimos frio, pero podemos hacer un montón de preparaciones, como cocciones cortas o al vapor, que son buenas porque no vamos a tener pérdida de nutrientes".

En estos casos, además comentó que "si a una sopa le meto verduras y no se consume ese caldo, hay vitaminas que se llaman hidrosolubles que quedan en el agua y se pierden", entonces estos tips de cómo cocinar hay que tenerlos en cuenta.

Durante esta época debemos tener fortalecido "nuestro sistema inmunitario", porque este lucha contra las infecciones y bichos y nos protege de cualquier agente patógeno.

Para gozar de una buena salud en invierno, es necesario alimentarse de manera correcta: los colores son la clave, comer verduras y frutas de todos los colores.

"Todo lo que es rojo, naranja, amarillo va a tener mucho vitamina C, mucha betacaroteno, son todos antioxidantes que contienen fitoquimicos que le van a dar nutrientes al cuerpo para estar sano.

Esto no significa que uno no se vaya a enfermar, se pueden agarrar un resfrío, la diferencia puede estar en cómo uno se recupere. Todo depende del sistema inmunitario".

Alimentos sanos

En medio de la entrevista, Vallone nombró algunos de los alimentos que benefician a nuestra salud y cuerpo. Destacó a la "palta" por tener mucho "porcentaje de grasa de buena calidad" así como "el aceite de oliva, aceitunas, el aceite, las semillas de sésamo, de lino, chía, que para poder sacar sus aceites, las tienen que moler en el momento y por último las frutas secas".

"Otro grupo tiene que ver con la vitamina D, que también refuerzan el sistema inmunitarios: como los huevos, la leche y derivados y en los pescados grasos, como el atún, la caballa".

Es mucha la gente que tiene la vitamina D baja, eso hay que suplementarla. La falta de vitamina D impacta a largo plazo en los huesos, en la inmunidad. Si se puede tomar sol, mejor, pero hay gente que no toma sol", sumó.

Con respecto a este tema del sol, aclaró que no significa calcinarse, sino que salir al aire libre y tomar algunos rayitos. Esto "lo que hace es que el cuerpo produzca vitamina D y la vitamina D lo que hace es que el cuerpo absorba mejor el calcio".

Finalmente, el especialista sugirió "decile no a la comida procesada, no al sedentarismo, porque la actividad física refuerza el sistema inmunitario y se recuperan más rápido de los cuadros infecciosos. Le decimos no a dormir, a quedarse hasta tarde mirando series y dormir 5 horas porque eso predispone a enfermarse, a pasarla mal. Mantener vínculos sanos y saludables hace a la integridad de la persona a que este bien, y se enferme lo menos posible”.