¿Cómo sobrellevar la incertidumbre en tiempos de elecciones?

Argentina vive un clima particular ante los resultados de lasPASO y las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre. La incertidumbre está en la mente de muchos de los argentinos.

Por ese motivo, El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) conversó con la psicóloga y abogada Silvia Zecler quien comentó cómo se puede sobrellevar la incertidumbre: “Ojalá tuviera la receta mágica. Vivimos ya hace tiempo en este paradigma de la incertidumbre, en el paradigma de la complejidad".

"Muchos filósofos, personas que trabajamos en salud mental, nos la vemos con el tema de la incertidumbre, porque que no podemos planificar, no podemos planear y no sabemos cómo en realidad va a ser el futuro. Y hay determinados lugares, como en nuestro país, que esto se agrava”.

“A este contexto de incertidumbre global en el que vivimos, un mundo muy complejo, se suman todas estas cuestiones, estas variables que no nos permiten tener un proyecto, planificar y esto se hace muy difícil y por eso, no quiero ser naif ni utópica en mi planteo, si bien es algo que los seres humanos tenemos que lidiar con esto, sobre todo a partir de la posmodernidad y del avance de los medios de comunicación y de la manera de vincularnos entre los humanos, esto se ve muy agravado con la situación económica de nuestro país”, agregó la especialista.

“Entonces: ¿Qué hacemos? En principio, me gusta decir una frase que repito mucho a mis pacientes, que es: “La preocupación no nos cura nada y nos roba la vida”. Esto en todo contexto".

"Preocuparnos todo el tiempo, el famoso sobrepensar las cosas, no nos da más que ansiedad y muchas veces esto nos quita la posibilidad de tomar decisiones inteligentes. Qué quiere decir, tomar decisiones con claridad mental, porque estamos muy ansiosos, muy preocupados, muy temerosos entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tratar de hacernos herramientas para que podamos tener la mayor claridad mental o calma para poder tomar decisiones claras”, remarcó Zecler.

¿Quiénes están más ansiosos?

“Dependiendo la franja etaria en la que nos ubiquemos, cada quien tiene porqué preocuparse y ocuparse”, comentó la psicóloga. “Los jóvenes tienen todas las ansias de poder hacer sus vidas y cumplir sus deseos, sus sueños y en un país en donde ofrece tanta dificultad para conseguir trabajo, para poder planificar algún negocio y demás, esto es lo que preocupa a los jóvenes que van saliendo al mundo laboral. Los empresarios, los que tienen una pyme o un negocio y que sufren los avances de la inflación están preocupados por esto”, consideró.

“Lo que me ocupa a mí (…) es la compulsión a la repetición que tenemos los argentinos”, explicó. “Si siempre vamos por el mismo camino, vamos a tener siempre el mismo resultado y vamos a llegar al mismo lugar”, remarcó Zecler.

La realidad

Sin embargo, reflexionó respecto a las PASO: “Creo que, primero, que mucha gente no ha ido a votar, con lo cual esto es para anotar, y las que han votado, han votado desde un lugar de enojo y lo que creo que tenemos que pensar es en esto, la incertidumbre ya es parte de nuestra vida, es así, no podemos manejar lo que va a pasar, podemos manejar cómo nos vamos a parar sobre lo que va a pasar, sobre lo que nos va pasando día a día”.

“Todo el tiempo el ser humano está tratando de buscar el famoso equilibrio inestable que nos propone la vida. Entonces, todos aquellos que trabajamos con gente que sufre, porque esto de las fórmulas mágicas o que el deseo es nuestro mejor camino.

Ahora, cuando nos ponemos en frente de un paciente que la está pasando muy mal o que no esté ganando lo suficiente para poder mantener a su familia porque todo el tiempo las cosas suben y su salario no, o el empresario que puso un negocio y no puede reponer la mercadería, en fin, tantas situaciones como personas hay.

Entonces, tenemos que tratar de verdad de entender, de ser empáticos, ser solidarios, de saber que aún para los jóvenes, este mensaje, aún estos momentos tan bravos que nos propone la realidad, como digo siempre, la suerte es cuando confluye la preparación y la oportunidad”.

“Es cierto que estamos muy complicados, pero tenemos que tratar cada uno desde nuestro lugar pensando en qué podemos hacer para estar un poco mejor. En lo demás, lo externo y la macroeconomía la verdad que no la manejamos, entonces preocuparnos todo el tiempo, estar pensando o sobre informándonos o llenándonos de bronca lo único que hace es elevar nuestros niveles de cortisol, como dicen los psiquiatras, que nos hacen muy mal, porque es la hormona del estrés permanente al que estamos todo el tiempo los argentinos inmersos”, recomendó.

“Está bien no estar bien, está bien quejarnos un poco, ahora, como siempre hablamos, el equilibrio, a veces un poco mejor, otras veces un poco peor. Apoyarnos en nuestros seres queridos, hacer algo en el día que nos permita bajar nuestra ansiedad, respirar es gratis, caminar es gratis y muchas veces para quienes tienen alguna dificultad y no pueden hacerlo, lo valoran más”, concluyó la especialista.

