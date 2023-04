Cómo realizar la maniobra de Heimlich que puede salvar vidas

El sobrino de 23 años de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti perdió la vida luego de ahogarse con un trozo de carne mientras comía un asado con amigos. Por lo tanto, el debate se instaló, ya que muy pocas personas saben realizar la maniobra de Heimlich.

Cuando una persona se encuentra en una situación de atragantamiento, puede resultar incapaz de hablar, toser o respirar correctamente. En algunos casos, puede incluso ponerse de color gris o azulado debido a la falta de oxígeno en el cuerpo. Convenientemente, la maniobra de Heimlich es una técnica efectiva para ayudar a desalojar el objeto o alimento atascado.

Si la persona afectada es capaz de toser o emitir algún sonido, es importante permitir que lo haga para intentar expulsar el objeto por sí mismo. No obstante, si existe alguna preocupación respecto a la respiración de la persona, es fundamental llamar inmediatamente a la línea de emergencias 911.

El atragantamiento puede ocurrir cuando un objeto se aloja en la garganta o tráquea, lo que bloquea el paso del aire hacia los pulmones. En los adultos, suele ser causado por trozos de alimentos. En los niños pequeños, pueden presentarse atragantamientos con objetos pequeños.

En cualquier caso, el atragantamiento representa un peligro para la vida, ya que limita el suministro de oxígeno al cerebro. Por ello, es crucial brindar primeros auxilios lo más rápido posible si te encontrás ante esta situación.

Recomendaciones

Realizá cinco golpes en la espalda. Ponte de pie al costado y justo detrás del adulto que se esté atragantando. En el caso de un niño, arrodíllate detrás. Abraza a la persona a la altura del pecho para soportar el peso de su cuerpo. Dobla a la persona por la cintura de modo que mire el suelo. Dale cinco golpes separados entre los omóplatos con la palma de tu mano.

Alterná entre cinco golpes y cinco compresiones hasta que se desaloje la obstrucción.

Algunas fuentes sólo enseñan la compresión abdominal. Si no has aprendido la técnica de dar golpes en la espalda, no la hagas. Ambos métodos son aceptables para adultos y para niños mayores de 1 año.

Cómo dar compresiones abdominales a otra persona

Colocate de pie detrás de la persona. En el caso de un niño, arrodíllate detrás. Coloca un pie ligeramente delante del otro para mantener el equilibrio. Envuelve tus brazos alrededor de su cintura. Inclina a la persona ligeramente hacia adelante.

Realizá cinco compresiones abdominales. Verificá si se eliminó la obstrucción. Repite este procedimiento la cantidad de veces que necesites.

Cómo despejar las vías respiratorias de una persona inconsciente

Recostá a la persona en el suelo, con la espalda apoyada en el suelo y los brazos al costado del cuerpo.

Liberá las vías respiratorias. Si puedes ver el objeto, mete un dedo en la boca para sacarlo. Si no puedes verlo, nunca intentes sacarlo con el dedo, ya que corres el riesgo de empujar la obstrucción a mayor profundidad dentro de las vías respiratorias. Esto es muy arriesgado en los niños pequeños.

Cómo despejar las vías respiratorias de un bebé menor de 1 año que se atraganta

Sentate y sostené al bebé boca abajo en tu antebrazo. Apoya el antebrazo sobre el muslo. Tomá al bebé del mentón y la mandíbula para sostenerle la cabeza. Colocá la cabeza más abajo que el tronco.

Repetí los golpes en la espalda y las compresiones torácicas si la respiración no se reanuda. Llamá a emergencias.

Si estás solo y te atragantas

Llama al 911 o al número local de emergencias de inmediato. Luego, hazte compresiones abdominales, también llamadas maniobra de Heimlich, para expulsar el objeto atascado.