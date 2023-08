¿Cómo escucharnos y reconocer el apetito y la saciedad?

Mantener una dieta equilibrada y consumir nutrientes, es super necesario para mantener un estilo de vida saludable y que nuestro cuerpo y mente puedan desarrollarse como corresponde. Pero, algunas emociones como la ansiedad, el miedo, y otras nos hacen comer a pesar de no tener apetito. Entonces debemos de hacer concientes las diferencias entre apetito y saciedad.

Araceli Vallone, nutricionista, en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y explicó qué es cada una y cómo podemos iferenciarlas.

En este sentido, destacó que la saciedad se refiere a mantener una ingesta adecuada entre comidas, mientras que la saciación se relaciona con detener la comida durante la ingesta: “Saciedad es un término que se usa para mantener una ingesta aceptable, pero esto tiene que ver entre las comidas. Uno está en saciedad cuando entre, por ejemplo, el desayuno y el almuerzo uno está bien, no tiene hambre".

Pero para lograr esto, la persona tiene que buscar alimentos que permitan saciedad a lo largo del día "y hay alimentos que favorecen más y hay otros que no tanto". Por ejemplo, las proteínas y grasas saludables desempeñan un papel importante en la saciedad y permiten que estemos sin hambre por más horas aportando lo que ncesitamos en día para desarrollar nuestras actividades.

"La sasiación se refiere a lo que uno está comiendo en el momento en que está haciendo la ingesta, que es lo que ayuda a detener, mientras uno está comiendo, hay nutrientes que ayudan a parar de comer pero en la ingesta. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación saludable porque vamos a recurrir a alimentos reales que nos permitan tener saciación y también saciedad a lo largo del día.

Entonces, qué nutrientes participan fundamentalmente en lo que es sasiación en la ingesta que uno esté haciendo, son las proteínas. Entonces proteínas de origen animal las encontramos en las carnes: pollo, carne vacuna, pescado, huevos, lácteos, quesos, todo eso aporta proteínas. Eso va a permitir que con una milanesa a la napolitana con queso y tomate, esté bien", indicó.

La relación entre las emociones y la comida

Vallone aborda el concepto de hambre emocional y cómo influye en los hábitos alimenticios: “El hambre emocional, viene en forma repentina. Se me ocurre que tengo ganas de comer una factura y siento que tengo hambre y quiero comer una factura, porque cuando uno tiene hambre real va a saciar ese hambre con cualquier alimento, pero cuando tengo ganas de comer algo puntualmente eso tiene que ver más con lo emocional".

Pero, lo que hay que saber es que "de la manera en que haga mi ingesta anterior va a determinar cómo será la siguiente", entonces deberíamos aprender a combinar diferentes alimentos en un plato para que esto ocurra: "Si como una ensalada de lechuga y tomate voy a tener sasiación en el momento poca, voy a querer comer mucha lechuga y tomate, y tampoco voy a tener saciedad, a la hora y media voy a volver a tener hambre.

Entonces, como haga mi almuerzo va a depender de cómo sea la merienda y cómo van a transcurrir las horas que pasen entre el almuerzo y la merienda", detalló Vallone.

Por otra parte, especificó que hay que evitar largos períodos de ayuno, para mantener una buena salud y menciona que comer muy poco no siempre resulta en pérdida de peso y se discute el impacto de ciertas medicaciones en el aumento de peso: "No es recomendable pasar más de 4 horas sin comer, es verdad que va a llegar el momento en que uno no va a sentir más el hambre, pero en el momento que llegues a tu casa el hambre será voraz y va a ser difícil para mantener la concentración y tener un buen desempeño laboral".

Para finalizar, Araceli Vallone subrayó la importancia de una alimentación estratégica, movimiento y sueño para manejar el peso y la salud.