De los barbijos a los repelentes: la empresa argentina que innova contra el dengue

La tecnología en materia de salud se perfecciona y un claro ejemplo es la empresa argentina Kovi SRL, la misma que realizó los barbijos Atom Protect contra el coronavirus, creó un producto para repeler al Aedes aegypti, el vector del dengue.

El dengue es una de las principales preocupaciones sanitarias, donde se registran brotes cada año y en lo que va del 2023 se expandió por varias provincias del país. En este escenario, la empresa Kovi SRL presentó un repelente de mosquitos para aplicar sobre tejidos como prendas de vestir, sábanas y cortinas, que está a la espera de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Cómo funciona este producto

Puede ser un complemento del repelente corporal o también puede usarse en las telas que cubren las ventanas, para evitar que el mosquito entre en la casa o en las sábanas, para protegerse de las picaduras durante el sueño.

El repelente se presenta en un envase con atomizador y se aplica directamente sobre el tejido a una distancia de 15 centímetros. Luego se deja secar durante unos minutos y ya está listo para usar. El producto tiene un aroma suave y agradable que no molesta al olfato.

“Es un producto repelente de mosquitos, jejenes e insectos para aplicarlo sobre cualquier textil, puede ser una remera, una almohada, sábanas, una cortina, un sillón o cualquier superficie textil”, explicó Alan Gontmaher, CEO de Kovi SRL, al canal de noticias TN. El efecto repelente dura alrededor de ocho horas y se puede renovar con una nueva aplicación.

Según Gontmaher, el producto es seguro para la salud humana y no daña los tejidos. “Es un producto biodegradable y no tóxico. No mancha ni altera el color ni la textura de los textiles”, aseguró.

El repelente textil está pensado para combatir al mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, pero también puede servir para otros insectos como moscas, mosquitos comunes y jejenes.

Prevención

Para prevenir la infección, se recomienda eliminar los posibles criaderos de mosquitos en las viviendas y usar repelentes sobre la piel.

Además, la Anmat autorizó recientemente una vacuna japonesa contra el dengue que se espera que llegue al país en los próximos meses. Está destinada a personas de más de cuatro años que hayan tenido o no el virus.