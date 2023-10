Cirujanos hablan de la crisis en la salud por la falta de insumos

Una conjunción de problemas, que aúnan la incertidumbre económica, las dificultades para importar por falta de dólares e incluso la desaparición de los precios de referencia, ponen en jaque a la salud, tanto en la órbita pública como privada, y en algunas especialidades esa afectación es más notoria aún.

Juan Manuel Carmona, médico especializado en cirugía torácica, explicó parte de esta problemática en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news):

La verdad que la situación no es la mejor, es lamentable tocar en este momento este tema, la incertidumbre económica que está atravesando el país se traduce a cada provincia y a cada sector, esto altera tanto al ámbito público como al privado", detalló, y agregó: "estamos también preocupados porque hay un gran desfasaje entre lo que es la provisión de material y de insumos, sobre todo para poder aplicarlo en cirugía, y sobre todo en cirugía torácica, que son todos insumos y estudios que ocupamos de alta complejidad".

"Si bien muchos de los insumos son de producción nacional pero alguno de sus componentes no lo son, eso lleva a que se retarde la provisión o que no haya", detalló.

El especialista se encargó de recordad que los problemas no son recientes: “Es importante recordar que el sistema sanitario argentino afrontó ya una pandemia con un sistema que no era el mejor, que ya venía dañado, y lógicamente no logró una recuperación".

Entonces muchas veces la población no conoce la situación real hasta que le toca vivir en primera persona o por algún familiar la situación de tener que reprogramar una cirugía por falta de un insumo".

"Si bien el sistema es bastante resiliente, viene bancando la situación por mucha comunicación entre clínicas y sanatorios, pero es importante destacar que es preocupante y que se viene viendo hace tiempo, incluso Aclisa, vienen denunciando esta situación hace tiempo pero creo que la salud no es una variable de ajuste económico o financiero y los responsables tienen que hacerse cargo para solventar esta situación", precisó.

En otro tramo de la entrevista habló de que el problema afecta tanto al sector de la salud pública como al sistema privado, señalando: “Creo que debe haber un apoyo de la confederación que regula a clínicas y sanatorios en el país, y de la asociación de clínicas y sanatorios, porque es importante destacar que el sector público atiende a un 45% de la población, y el resto se atiende en la parte privada".

"Entonces es importante la cooperación entre todos para poder manejar esta situación y que no llegue a tener que reprogramar o a tener la urgencia y no tener el insumo para poder resolverlo”.

Más opiniones

Jorge Abdala, médico cirujano, profundizó señalando: “Hemos tenido que postergar intervenciones, porque hemos tenido muchas veces retraso de los proveedores en la cotización de materiales.

Gran parte del material que trabajamos en cirugía es 100% importado y eso ha tenido cierta demora, y hay otro material, que si bien es de producción nacional, el insumo o el elemento principal, como puede ser el titanio, está en valor dólar. Entonces, sí hemos tenido retraso, no en urgencias pero sí en cirugías programadas, sobre todo en la cotización de los proveedores".

También consideró que “hay preocupación, hay incertidumbre, los momentos no están ayudando y toda esta incertidumbre se traduce en no poder proyectar a más de 15 o 20 días, que es lo que nos está pasando", puntualizando: "tantas elecciones también están siendo un problema porque avanzamos, el proveedor retrocede, avanza y vuelve a frenar. La incertidumbre es lo que está trayendo en este momento la mayor complicación en el ámbito de salud".

“No para generar alarma, pero sin dudas que en algún momento los stock que hay de material o de insumo van a empezar a escasear si no hay una provisión continua, entonces, no inicialmente, pero creo que si la situación no cambia, el panorama no es bueno”, concluyó.

Producción periodística Daniel Gallardo