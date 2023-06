A 3 años del COVID cómo están los pulmones de quienes estuvieron graves

La pandemia parece un mal recuerdo a tres años de la pandemia, pero en algunos casos las secuelas acompañan a quienes sufrieron más severamente la enfermedad, y aun padecen sus efectos. Esto se demuestra en el seguimiento de tres casos que llevó adelante el diario The New York Times, aclarando que cuando contrayeron la enfermedad estos pacientes aún no estaban vacunados.

Para ello contó con el testimonio de los médicos tratantes y accedió a la información de las tomografías computarizadas de los pulmones de estas tres personas a lo largo del tiempo.

Se trata de casos diferentes, en que pudieron recuperar la función pulmonar en diversos grados, pero aún padecen secuelas. Es el caso de Andy Muñoz, un hombre de 35 años oriundo de Texas, quien tenía una vida saludable antes de contraer la enfermedad, cosa que sucedió en julio de 2021 y fue trasladado a los pocos días al Hospital Metodista de Houston.

Estuvo 6 meses conectado a una máquina de Oxigenación por Membrana Extracorpórea, que permite realizar la función respiratoria y limpiar la sangre, mientras que los pulmones pueden permanecer menos activos.

En la sexta semana se realizó una tomografía que mostró que los pulmones del paciente parecían encogidos y deformes. Además de eso, presentaba un tejido cicatrizado que se contraía en algunas áreas y un líquido que inflamaba otras zonas. La exploración mostró lo que los médicos llamaron un “blanqueamiento” de sus pulmones.

Luego de dos meses, los estudios mostraron que los pulmones de Muñoz parecían más cercanos al tamaño normal, pero todavía había una gran cavidad donde el tejido pulmonar había sido esencialmente destruido. La superficie pulmonar permanecía irregular y había un ensanchamiento anormal de algunas vías respiratorias, conocido como bronquiectasia.

Casi dos años después de su infección, no puede trabajar y necesita oxígeno en su casa las 24 horas. Ha desarrollado hipertensión pulmonar, una condición grave de presión arterial alta en los vasos sanguíneos que van del corazón a los pulmones.

En el caso de Tom Kennedy, de 58 años, tuvo Covid en noviembre de 2020. Paso 80 días internado y aún padece las secuelas, aunque vale aclarar que tenía sobrepeso, diabetes y había sufrido un ataque al corazón seis semanas antes de la infección. Fue hospitalizado durante 80 días, estuvo en cuidados intensivos durante aproximadamente un mes, y con un ventilador durante unos quince días.

Dos años después, él trabaja desde su casa porque está continuamente atado a una voluminosa máquina de oxígeno con un tubo. Además, se traslada con un tanque portátil y puede jugar al golf.

El caso más especial es el de Marlene Rodríguez, de 32 años, y estaba embarazada de 34 semanas cuando contrajo coronavirus en diciembre de 2020.

Luego de ser internada en el Centro Médico de UCLA, dio a luz a su hija, quien nació con un muy buen estado de salud. No obstante, el cuadro de Marlene empeoró y necesito dos meses de asistencia respiratoria por la infección por Covid.

Tuvo que utilizar oxígeno durante 14 meses. Aunque ya no lo hace, se queda sin aire cuando hace actividades que requieren más esfuerzo. Tampoco podía respirar por sus propios medios: llegó a desarrollar un neumotórax. Precisó, entonces, estar dos meses conectada a una máquina de ECMO. Era necesario drenar el aire para evitar el colapso pulmonar.

La paciente requirió oxígeno suplementario durante 14 meses. Ahora, dos años y medio después de su infección, Rodríguez puede realizar la mayoría de las actividades diarias, pero se queda sin aliento y jadea cuando carga a su hija o cuando hace tareas domésticas.

Los tres pacientes se incluyeron como candidatos para trasplantes de pulmón. Ahora, los médicos dicen que el Tom Kennedy y Marlene Rodríguez probablemente no los necesitarán, pero Andy Muñoz podría requerir uno eventualmente.