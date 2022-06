Una joven inglesa de 19 años, oriunda de Hertfordshire -Inglaterra-, ganó una fortuna jugando a la lotería pero cuando fue a reclamar el premio se encontró con una noticia devastadora.

La chica acertó las seis cifras y el premio que le correspondía ascendía a 182 millones de libras esterlinas -más de 223 millones de dólares-.

Según lo que informó el medio inglés de The Mirror, Rachel Kennedy jugó al EuroMillions sin embargo, después de comentarle a su mamá y a su novio de su nueva fortuna, la compañía le comunicó algo que no se esperaba.

La empresa habló con Kennedy y le comunicó que en realidad no le desembolsaría el dinero porque al momento de comprar el ticket para la lotería, su cuenta bancaria tenía tan solo 2.50 libras -lo que cuesta el billete- pero el banco rechazó la compra automáticamente por falta de fondos.

Los números ganadores

La joven que aparentemente llevaba más de un mes jugando a los números 06, 12, 22, 29, 33, 06, 11, llamó para comunicarse con la empresa y reclamar el premio.

El boleto que le dio la victoria en la lotería a Rachel

Entrevistada por The Sun, la chica explicó: “Llamé al número pensando que había ganado 182 millones de libras y ellos me dijeron: ‘Sí, tenés los números bien, pero no tenías el suficiente dinero para la jugada en tu cuenta así que realmente jamás lo compraste’”, subrayó.

” Estaba en la cima del mundo cuando creí que había ganado”, le contó la ganadora a The Sun con visible tristeza que luego decidió dar a conocer su historia en su cuenta de Twitter.

Rachel Kennedy hizo pública la denuncia a través de sus seguidores y medios locales pero de poco sirvió. EuroMillions remarcó que por lo que ocurrió en la cuenta bancaria al momento de comprar el ticket, no le otorgarían el dinero del premio.

En las redes hubo varios comentarios de apoyo para la chica que criticaron duramente a la empresa.

Por otro lado, desde la organización del EuroMillions, destacaron simplemente en un comunicado: “Estamos al tanto de la historia de Rachel y deseamos que llegue temprano para comprar un ticket en el próximo gran sorteo”.