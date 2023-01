Una encuesta midió los posibles candidatos presidenciales y sus diferentes escenarios

La consultora González & Asociados realizó un sondeo para medir cuál político sería el más votado en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), qué fuerza política obtendría más votos y la posición de las figuras principales en una primera vuelta electoral con o sin Cristina Kirchner y Mauricio Macri.

Un total de casi 1.700 personas del país respondieron una encuesta estructurada sobre las elecciones presidenciales. Del resultado se pudo observar que Juntos por el Cambio (JxC) lidera, con el 32,1%, la intención de voto, seguido por el Frente de Todos (27,7%). En tanto, como tercer espacio político predilecto se ubicó el movimiento libertario, con el 18,4%.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Federico González, director de la consultora Federico González & Asociados, expresó: “Hay una gran mancha roja que expresa el desencanto de la ciudadanía con los dirigentes, es mayor el promedio de los que no votarían que de los que sí y eso habla de algo que no es bueno para la sociedad, cuando hay un divorcio entre el elector y sus dirigentes. En estos tiempos la gente elige por descarte, ni por vocación, esperanza o convicción”.

Al consultarle sobre el porcentaje alto que mantiene el Frente de Todos, con un 27%, y la sensación de amor odio que genera en los votantes, explicó: "Son una proporción difícil de determinar. Ese famoso núcleo duro o del kirchnerismo o peronismo más pasional, es un grupo muy reducido que creo anda en el 15%, en el resto hay de todo un poco".

También, están los que "tienen mal recuerdo del Gobierno anterior, que le parece mal y quieren volver al anterior, después puede haber alguna simpatía relativa por algunos de los candidatos en particular, también hay cierta inercia".

González expresó que si bien "este es un Gobierno con muchos problemas, pero tampoco podríamos decir que es una catástrofe".

Con respecto a si lo mejor para un político es que la gente te conozca, y por lejos Cristina Kirchner es la funcionaria más conocida en Argentina, manifestó: "Sí, totalmente, es la más conocida y además, es donde hay mayor decisión, hay otros que no sé si lo votarían o no, pero a Cristina sí se sabe, o la votan o no la votan, no genera dudas, desde hace un tiempo son más los que no la votan de los que sí la votan, casi 28% se notarían contra 31% que podrían llegar a votarla".

Sobre la mejora en los números del Frente de Todos, González dijo que "es leve", y que depende de la pregunta, ya que sé si se compara con candidatos que "tenían un 28% y ahora tienen un 30%, esa mejora no va en detrimento de Juntos por el Cambio que ahora lo tenemos en 34% cuando sumamos a todos los aspirantes".

El titular de González & Asociados indicó que "cuando hacemos la pregunta por espacio siempre hay una diferencia de cuatro puntos a favor de Juntos por el Cambio, tenemos 32,1% a JxC versus 27,7% de Frente de Todos y los libertarios de 18,4%. Los libertarios cumplirían con un rol arbitral en un eventual balotaje".

“Cuando preguntamos por candidatos, si los agrupamos dentro de cada espacio, a los candidatos de JxC con 34% contra 30,2% de los del Frente y dentro de Juntos, Larreta 9,1%, Bullrich 8,8% y Macri 7,3%, y los radicales por debajo".

“Dentro de Frente de Todos la que mejor mide es Cristina Kirchner, pero ya no es la de 54%, con 13,2%, segundo Sergio Massa con 7,5%, Alberto Fernández 4%, Kicillof 2,5%, Scioli 1%, Mansur 0,8%, De pedro 0,7% y Grabois 0,6%. Milei con un 18,1%.

Entre las opciones se midió un escenario donde no está ni Cristina ni Mauricio Macri y "globalmente hay más paridad, hay tres puntos de diferencia. Y otro, el espacio que encabezaría Bullrich, con 12,1% contra 10,9% de Rodríguez Larreta".

“Dentro de Frente de Todos, el que mejor capitaliza es Massa y sería el que más chance tendría con 14,7% contra 5,7% del presidente, 4% de Kicillof"

Por último, escenario de elecciones generales, "Sergio Massa como candidato del Frente de Todos, Horacio Rodríguez Larreta como candidato de Juntos, da 29,2% Larreta primero, 25,6% Massa segundo, Milei 22,4%. En el escenario de Bullrich, tiene 30,5%, Massa 25% y Mialei 20% porque Bullrich capitaliza algunos de sus votos".