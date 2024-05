Un sondeo indica que Milei debe "ir a fondo" y aplicar "reformas profundas"

DC Consultores realizó un trabajo investigativo entre el 26 y el 28 de mayo para analizar la gestión de gobierno y la realidad política actual, tomándose en consideración 2.690 casos.

Los números arrojaron que más del 60% de los consultados considera que Javier Milei debe "ir a fondo" y aplicar "reformas profundas", mientras que más del 52% cree que la Ley Bases debe ser aprobada "sin modificaciones".

Aníbal Urios, politólogo y titular de la consultora, dio más detalles del informe en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News, y destacó que observan que “el presidente está atento al termómetro social, lo que es bueno para tomar decisiones, para saber qué está demandando la gente. Escuchar para hacer y creo que está escuchando a un 70%. Hay un 30% que no lo está escuchando, que haga lo que haga el presidente, a ese 30% no le va a gustar, evidentemente no está gobernando para ellos”.

En relación con los cambios profundos que los ciudadanos consideran que hay que hacer, se consultó también cuánto tiempo está dispuesta a esperar: “La gran mayoría, casi un 50%, opina entre seis y doce meses; esa demanda no está vinculada a la inflación, ahora empieza a venir lo otro que es ‘necesito plata en el bolsillo, los sueldos, el crecimiento, que no lo ahoguen los impuestos’, va por ahí la demanda de la gente y va por ahí la idea del presidente, que si le sale bien tenemos presidente para muchos años y si le sale mal tendremos que conversar qué va a venir”, dijo.

Y agregó: “La sensación que tiene la gente es que vamos a fondo a lo que dé lugar, mientas el resultado sea bueno y no discute y después se sentirá ilusionado o esperanzado, no hay mucho más para analizar”.

En una reflexión final, el politólogo comparó la situación actual con una “ruleta de casino” donde "la gente apostó todo y a un color, ni siquiera a un número, y está ahí en esa gran apuesta, que puede salir muy bien o muy mal, pero está todavía queriendo apostar, el presidente lo sabe y alimenta esa apuesta porque va muchas veces a fondo y de una manera que no estamos acostumbrados", concluyó.