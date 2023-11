Un informe analizó los discursos "antifeministas" de las nuevas derechas

YouTube y TikTok son las redes sociales que usan los influencers y referentes de las nuevas derechas para difundir mensajes “antifeministas”.

Esta afirmación se desprende de la investigación “Nuevas derechas y propaganda: ¿Qué dicen de los feminismos en Youtube y TikTok?”. Sandra Chaher, licenciada en Ciencias de la Comunicación con Especialización en Género y Derecho, expresó en el programa Metaverso, de Ciudadano.News: “Es una investigación que presentamos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de la Fundación Pol, focalizada en el primer semestre del 2022”.

“Analizamos 66 videos entre YouTube y TikTok, y encontramos que género es uno de los temas principales que abordan estos youtubers y tiktokeros de estas nuevas derechas. La agenda antifeminista es una agenda preponderante y con mucha estigmatización, violencia, etc.”, reveló la licenciada.

- A días de un balotaje, tenemos dos candidatos con una clara visión de cómo sería el estado, cómo lo comunican, ¿qué cualidades has visto en el discurso de Javier Milei durante la campaña, la primera vuelta y ahora en su cambio de discurso pensando en el balotaje para obtener los votos que no obtuvo?

-Cuando entrás en el terreno de ver las posibilidades del candidato sí hay una inestabilidad emocional que la viene demostrando que genera dudas en relación con sus posibilidades de gobernar y, a la vez, las cualidades en relación con los votos que tiene que conseguir, ahí también estas cualidades que tiene un poco él y poco decir que la inestabilidad emocional que es propia de él, pero hay una cualidad que es el manejo de la violencia en el debate público, que es propio a todas las extremas derechas, no es algo exclusivo de Milei, es un fenómeno que se da en muchos países, quizá a veces no tan expresado en los candidatos pero sí en los y las seguidores. Entonces, esta violencia me parece que sí es contradictoria o no le juega a favor para ampliar su electorado, que es lo que él tiene que salir a buscar, porque está bien que cuenta con el electorado duro, anti kirchnerista, anti peronista, etc., pero, por ejemplo, viene con mucha violencia expresándose contra el radicalismo, entonces esto no sé hasta qué punto le puede jugar a favor.

- ¿Por qué los discursos de derecha se ven como más emocionales, más violentos al respecto de una opinión disidente?

-Vos decís ¿por qué son violentos?, porque cuando decís se ven, una podría pensar que es la otra persona la que lo está interpretando como violento y son discursos claramente violentos. Hay dos posiciones, una, más habitual, que tiene que ver con pensar en el silenciamiento y la anulación del oponente, que si vos te vas a expresar violentamente vas a lograr un poco silenciar, en esta investigación por ejemplo encontramos que en el 68% de los videos hay estigmatizaciones hacia el feminismo y hacia las feministas, un porcentaje muy alto y en casi un 40% hay insultos y agresiones con términos como por ejemplo, 'feminazis', que lo usa Agustín Laje, pero lo escuchamos a Milei todo el tiempo hablar de zurdos de mierda, de exterminación a Patricia Bullrich, etcétera. Y hay una segunda mirada que me parece muy interesante, que tiene que ver con destacar estos discursos extremos, si vos te expresás con violencia llamás más la atención del electorado, de comunicadores y comunicadoras, sobre tus ideas y la genealogía de la instalación de Milei en el debate público tiene un poco que ver con esto, porque las extremas derechas y el pensamiento de extrema derecha venía en Argentina desde hace un tiempo, no es algo nuevo, pero no tenía una expresión política y ahí el hecho de que Milei ha sido tan levantado en medios tradicionales de comunicación como panelista en los últimos años con más intensidad.

-¿Cómo la ciudadanía toma este tipo de discurso de la derecha, mientras estamos en la Argentina en un proceso electoral?

-Entiendo que hay un fuerte anti peronismo en el electorado que sigue a Javier Milei y la Libertad Avanza y también a la pata de Juntos por el Cambio que expresan Macri y Bullrich, que ellos en este sentido, al sumarse, hacer una alianza le dan un poco de legitimidad a este discurso tan extremo de Javier Milei, en ese sentido sí hubo una ganancia.