Un grupo de diputados nacionales visitaron en la cárcel a exrepresores condenados

La visita que hizo un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza al Penal de Ezeiza, para reunirse con los represores de la dictadura militar que están allí cumpliendo prisión perpetua, causó profundo malestar entre los círculos político y parlamentario, además de otras organizaciones de la sociedad civil.

En un clima de incertidumbre sobre la tardanza en solucionar alguno de los problemas más acuciantes ha hecho pensar si, con esa actitud presumiblemente respaldada desde el mismo poder político, no se estaría cuestionando el tácito pacto democrático de los argentinos que logró afianzar el sistema y condenar las violaciones los derechos humanos.

Círculo Político (Lunes a Viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Pablo Llonto, abogado y defensor de derechos humanos, sobre el tema indicó: "Sobre si este gobierno está rompiendo los consensos democráticos, sin dudas, hace tiempo, no solo desde diciembre cuando asumieron, sino mucho antes. De mucho antes se visualizaba y por eso algunos planteos que hicimos colectivamente los organismos respecto de la preocupación de un Poder Ejecutivo, no es solo Milei, son varios integrantes del Poder ejecutivo, del Legislativo y creemos que varios personajes que giran alrededor del Gobierno los que impulsan, así como en el tema económico impulsan un retroceso en políticas de derechos logrados y obtenidos por la población en materia de derechos humanos y particularmente en el juzgamiento a los genocidas también quieren llevar atrás todo lo realizado".

Diputada Lourdes Arrieta.

Con respecto a los legisladores, Llonto afirmó: "La aparición de estos diputados, no se sabe si son seis, cinco, es parte de lo que estamos investigando, la aparición de estos diputados en una cárcel donde están cumpliendo su condena personas que han sido juzgadas con toda la garantías y que han cometido los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada, homicidios, violaciones, nos parece totalmente inconducente con lo que reclama la democracia para sus representantes. Ellos son representantes del pueblo y, aún el pueblo que los votó, no votó por esta política. No votó por la política de abrazarse con genocidas, convalidar sus acciones y por tanto hoy el colectivo nuestro de abogados en causas de lesa humanidad de todo el país, ha presentado un nota en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pidiendo que se ponga en marcha el mecanismo del artículo 66 de la Constitución y que estos diputados se les de la sanción de expulsión de la cámara o la sanción que la cámara resuelva por una actitud totalmente indigna de la democracia".

Mantener la memoria

"El trabajo por la memoria es permanente, para toda la vida nuestra, de quienes nos continuarán y un ejemplo, hoy se hacen actos en todo el país por los 30 años al atentado a la AMIA, ahí se reclama justicia y ese trabajo de memoria es el mismo trabajo de memoria que se ha hecho por parte de Madres de Plaza de Mayo, de Abuelas, de los organismos de Derechos Humanos, de todos los sectores de la sociedad", enfatizó.

Alfredo Astiz

"Lo que han hecho los diputados en estos días de La Libertad Avanza de Milei de ir a abrazarse con los asesinos también lo hicieron durante el comienzo de la democracia una serie de legisladores que apoyaban la dictadura, los golpes, lo hicieron otros cuando fueron los acontecimientos de lo que se llamó Semana Santa, los levantamientos carapintada. No es nuevo en el país, se renuevan lamentablemente estas figuras, algunas de ellas han llegado a ser, genocidas que han llegado a tener cargos por elección popular, como Luis Abelardo Patti en Escobar, Bussi en Tucumán, Aldo Rico en San Miguel, no fueron muchos pero fueron unos cuantos que marcan que hay un sector de la sociedad que es cambiante, que hoy tiene una expresión lamentable en la casa de gobierno, no solo uno, dos, el presidente y la vicepresidenta", agregó.

Aval de la Justicia

Después de expresar su contrariedad, Llonto manifestó: "La tarea nuestra es seguir trabajando con los jóvenes para que quienes no conocen los hechos explicarles lo que pasó, quienes si conocen o tienen alguna duda, marcarles algunas cuestiones. Argentina desde el juicio a las Juntas que empezó en 1985 hasta hoy se han celebrado 323 juicios orales en todo el país. En Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, en todas las jurisdicciones de Buenos Aires, en la Patagonia, en el noreste, noroeste y 323 tribunales en 41 años de democracia han dicho que acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio y que los responsables de estos crímenes tienen que ser condenados. Entonces, si tantos jueces, si uno suma esos tribunales, más los jueces de instrucción, más la Corte, mas los jueces de la Cámara de Casación han convalidado esto, que da más o menos aproximadamente unos 400 jueces y juezas de todo el país en distintas épocas, de distinto color político, con distintos gobiernos, están diciendo lo que hay que hacer, esa es la respuesta de la democracia a estos diputados".

Javier Milei y Victoria Villarruel

-Esto me parece que es un mensaje peligroso para el país, ¿hay que preocuparse?

-Hay que preocuparse y hay que reaccionar inmediatamente, es lo que ocurrió ayer a partir que se conoció este hecho, este hecho estaba bien guardadito, esto ocurrió el 11 de julio.

-El silencio del presidente y de la vicepresidenta también dejan un mensaje.

-Por supuesto, no tengo duda que Villarruel así como salió ayer por las redes sociales a denostar a Francia y ponerse del lado del discurso racista y los cánticos racistas, no tengo dudas que en estas horas o mañana va a estar mandando un mensaje en las redes sociales defendiendo a estos diputados, o sea la acción de estos diputados no fue una acción aislada, es una acción que tiene que ver con el pensamiento del Poder Ejecutivo, tiene que ver con muchos ideólogos que alientan y ponen leña al fuego en el barco de Milei y esto la verdad que es un signo más de lo que significa este gobierno aplastando o intentando aplastar uno por uno los artículos de la constitución.