Ubieta: "Cristina es la persona que mayor cantidad de voluntades aglutina"

Durante este fin de semana, más de 500 intendentes de todo el país emitieron un comunicado respaldando a Cristina Fernández de Kirchner y denunciaron persecución judicial contra la vicepresidenta por el juicio que está en curso. Por Mendoza, fueron dos los jefes comunales que firmaron, Flor Destéfanis de Santa Rosa y Fernando Ubieta de La Paz.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 1 por Ciudadano News, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, uno de los firmantes, expresó: “Hace muchos años que se viene persiguiendo judicialmente a la familia Kirchner, no solo a Cristina, y está más que comprobado, sobre todo en los medios, hace poco apareció una foto de Mauricio Macri jugando al fútbol con los fiscales, los jueces, parece que en este país todo eso es muy normal y tenemos que estar preocupados por este tipo de cosas", reconoció.

Y amplió: “Hay un intento claro en contra de la vicepresidente y como dirigente social y dirigente político me toca poner la cara y decir mi pensamiento y el de mucha gente es este”.

Al consultarle si para él la foto de los fiscales jugando con Macri en condenatoria, Ubieta dijo: "Lo que es peor es que si Cristina llega a ser condenada, en Casación la esperan Hornos y Borinsky y antiguamente Bonadío y se van sucediendo unos tras otros, siempre las causas caen en Comodoro Pro y obviamente así es muy difícil impartir justicia, no estoy en contra de la Justicia, pido que sean imparciales".

El jefe comunal manifestó que quiere que "se haga justicia siempre para los dos lados y aquí la Justicia siempre existe para un solo lado".

Y completó: "El peronismo es un movimiento que hace 80 años tiene una persecución judicial. La vicepresidenta hoy es la persona que mayor cantidad de voluntades aglutina y obviamente, pasó en Brasil con Lula, hoy el fiscal que acusó a Lula está preso, Lula está libre entonces, me parece, es un modelo sistemático que está pasando en América Latina de intentar perseguir a dirigentes populares".

Más allá de este comunicado que "firmamos más de 500 intendentes de todo el país, hay un ruido en la calle que no se puede desoír, sabemos que van tras Cristina, hace muchos años que intentan hacerlo y eso uno lo puede ver en cualquier medio de comunicación lo que sucede con periodistas en Buenos Aires alineados a esta causa, tratando de que la vicepresidenta vaya presa".

“Todavía recuerdo la burda y patética puesta en escena en 2016 cuando cavaban en la Patagonia buscando dinero enterrado, que sabíamos no lo encontrarían, pero era noticia nacional, era la búsqueda del tesoro, una falsa total. Eso sirvió para que se consolidara un proceso que estaba muy endeble, que era el gobierno de Macri, con ese tipo cosas se tapaban un montón de otro tipo de cosas que se venían sucediendo", explicó Ubieta.

Los intentendes Flor Destéfanis y Fernando Ubieta manifestaron su apoyo a la vicepresidenta

Es más, también pasó "que 2019 entregaron un Gobierno totalmente endeudado, un país endeudado con más de 100 mil millones de dólares, que todavía estamos sufriendo los coletazos de todo esto y tratamos de solucionarlo. Hay muchas cosas que se esconden o tapan".

Ubieta indicó que “hablo como dirigente peronista, nadie me puede catalogar de K ni nada así, soy militante peronista de toda la vida y salgo en defensa de lo que creo y considero que es injusto, que es el la persecución en contra de la vicepresidenta".

Con respecto a que solo dos intendentes mendocinos firmaron apoyando a Cristina, y no lo hicieron Roberto Righi y Matías Stevanato, el intendente de Lavalle dijo: "No tengo idea, y no sé si Emir (Félix) y Martín (Aveiro) firmaron. La verdad no he estado con ellos, hace tiempo que no nos hemos reunido, yo firmo lo que considero que es justo y hablo por mí".

Y completó: "Parece que todos los corruptos de la Argentina son peronistas, los demás son, y no hablo de que nosotros no tengamos dirigentes que no estén teñidos de corrupción, habló de que ha habido corrupción siempre en este país, pero los que paga siempre son los peronistas".