Torello: "El kirchnerismo y el peronismo son enemigos del campo"

Aunque perdió estado parlamentario el 28 de febrero último, las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria se juntaron para tratar de impulsar un nuevo proyecto teniendo en cuenta las contingencias que sufre el sector. El productor agropecuario y diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Torello, dialogó sobre este tema en el programa Metaverso de Ciudadano.News.

Torello afirmó: “Esta ley contempla una 'ayuda', una inversión de 90 millones de dólares que es para amortizar inversiones o un subcrédito fiscal por uso de fertilizantes o semillas certificadas que se cobran recién al otro año pero para eso tenemos que hacer una nueva inversión y para amortizar en dos años los bienes de capital, de estructura, hay que hacer una inversión. Hoy, el campo para hacerlo tiene muy pocos recursos, están enfrentando la sequía más grande de los últimos 100 años".

El legislador nacional contó su experiencia y continuó explicando: "Estoy hace 42 años en el campo, nunca vi esto y menos después de tres años porque son tres años de sequía y este último año fue feroz. En el INTA de Pergamino también hay un dato de 1906 que fue la otra grave sequía y, además, nos pega en un momento donde el país está destruido".

"El Gobierno nacional ha dilapidado una oportunidad, hemos tenido exportaciones de commodities, se han quedado con la mitad del tipo de cambio, es decir, de los 40 mil millones de dólares que se exportaron se quedaron con 20 mil más 10 mil por retenciones. Dilapidaron todo porque no tenemos un peso, y siguen tomando gente", agregó.

Sobre la importancia de este nuevo escrito que, en caso de prosperar, tendrá que pasar a la Comisión de Hacienda y ahí obtener dictamen para tratarla en el recinto, Torello enfatizó: “La ley no va a solucionar absolutamente nada, es una aspirina en el medio de una enfermedad terminal, es para que el gobierno pueda decir nosotros nos ocupamos del campo, pero la realidad es que si no le damos rentabilidad a sector todo esto no sirve para nada”.

Consultado si una eventual quita o reducción en las retenciones y un tipo de cambio diferenciado serían medidas para palear los efectos de la histórica sequía, dijo: "A mí no me gusta hacer cosas con tipo de cambio diferenciado, para mí tiene que haber un solo tipo de cambio, después podemos ver si es libre, administrado, flotante, pero tiene que haber un solo".

"El problema que tenemos hoy, por ejemplo, en el sector agropecuario, los insumos subieron en dólares el 70 o 100% y como el Gobierno no ha dado para comprar, hay que ir a comprar 'contado con liqui', vale 400, no 200 pesos como nos pagan a nosotros. Entonces, tenemos inflación en dólares, tenemos inflación en pesos, no tenemos insumos, pero no dejan importar y sobre todo porque siempre digo que somos socios de los gobiernos porque somos los que les traemos dólares tan necesarios para la industria argentina".

Finalmente, el hombre de Juntos por el Cambio y las filas de Patricia Bulltrch, sentenció: “La realidad es que el kirchnerismo y el peronismo son enemigos del campo porque no permiten que Argentina crezca por medio de uno de sus sectores más eficientes y más competitivos".