El asesor económico de Javier Milei y expresidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, aseguró: “El DNU se ajusta a la ley y no creo que sea rechazado en el Congreso”. En diálogo con Radio Rivadavia, explicó que el DNU busca “restructurar la economía argentina”.

A continuación, remarcó que “nadie podría argumentar que Argentina, con estos niveles de inflación y una pobreza del 50%, no está en una situación de emergencia” y agregó que “en la urgencia, el presidente quiso dar una imagen de que hay un cambio de rumbo. Lo que está en el DNU es lo mínimo que teníamos que incorporar para poder dar esa imagen”.

Luego, Sturzenegger comentó que “el proceso continúa y va a ir un paquete con muchísimas más reformas y privilegios para quitar que se van a discutir en el Congreso”. “La crítica a la forma es una crítica velada a la sustancia, al contenido”, consideró y que “la CGT no marchó a la Corte Suprema pidiendo que, por favor, no se apliquen esos DNU”, respecto a los firmados durante el gobierno de Alberto Fernández.

Según el artífice del decreto, su objetivo es doble; primero se trata de darle más libertad a la gente y segundo “obligar a la casta a competir”. “Los precios suben porque hay inflación en general. No confundamos un aumento con el valor real de las prestaciones y con precios que acompañen la inflación”, explicó.

“Nosotros lo que invitamos al sistema es a tener más competencia y más competencia implica menores precios y mejores servicios”, relató el asesor presidencial, quien luego agregó: “Va a bajar el precio de los alimentos, el trabajador independiente va a poder contratar cinco empleados para que estén todos en regla sin la gran carga burocrática que te impone la ley de contrato de trabajo."

"Por otro lado los sindicalistas y los empresarios van a poder definir su propio sistema de indemnización como tiene la UOCRA, lo cual va a bajar muchísimo la litigiosidad laboral, el comercio no va a estar afectado por tantas restricciones que encarecen los productos”.

Sturzenegger insistió en que las medidas apuntan a “devolverles libertad a los individuos para poder trabajar y producir en Argentina, que la gente no tenga que pagar “peajes” que no debería pagar. Ese sistema que empezó e institucionalizó la casta es el que en los últimos 50 años nos ha llevado a una economía sin crecimiento”. “Me parece que esa es la valentía que ha tenido Javier Milei porque en este decreto ha tocado cosas que los últimos 50 años no se han cuestionado”, concluyó.