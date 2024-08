Se conocieron las primeras pautas del presupuesto 2025, como el dólar a $1016

Con algunas proyecciones tales como una inflación del 139 % y dólar a 1016 pesos, el presupuesto 2025 del Gobierno de Milei ya tiene sus principales lineamientos para comenzar a tratarse en septiembre en el Congreso, una tarea que será álgida de acuerdo a la escasa representación que el oficialismo posee en ambas cámaras.

Eugenio Mari, economista jefe en Fundación Libertad y Progreso, expresó: "Este es el presupuesto de la continuación de lo que viene siendo este año de gobierno; proyecta que se va a seguir con equilibrio fiscal financiero, que las cuentas públicas van a seguir equilibradas, incluso después de pagar los intereses de la deuda, y es el principal ancla que ha puesto el gobierno sobre la mesa y que la vuelve a reflejar en el presupuesto".

Eugenio Marí

En su diálogo con Círculo Político, (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano News), el entrevistado precisó que "el Gobierno probablemente va a intentar que se apruebe un presupuesto equilibrado, como una señal política de que Argentina está tratando de hacer las cosas bien, y que a su vez hay cierta masa política que apoya este cambio de rumbo", pero también reconoció: "La realidad es que hoy el oficialismo es una recontra minoría en ambas cámaras, con lo cual probablemente ahí se abra algún tipo de negociación como es usual en la democracia argentina, para ver cómo se consiguen los votos para aprobar efectivamente el presupuesto, aunque sí considero que el gobierno va a tener la línea roja en no arriesgar el equilibrio presupuestario, se va a poder negociar pero siempre manteniendo el equilibrio presupuestario 2024-2025 y hacia adelante".

A la cuestión fiscal le están apareciendo algunas dificultades; una, por ejemplo, es la baja del precio de las commodities, lo que pone presión en las cuentas públicas. Ante la consulta, Marí explicó: "Primero, es cierto, el contexto internacional para Argentina no está ayudando, en particular los últimos meses el precio de la soja cayó alrededor de 20% en dólares, está en torno a los 370 dólares por tonelada", añadiendo que "es un valor que nos tenemos que retroceder cuatro o cinco años y hasta antes de la pandemia para ver valores similares, y significa en términos de ingresos, no solamente para el estado argentino sino para la Argentina como, un shock de ingresos negativos".

"Dicho eso, el gobierno tiene al equilibrio fiscal como ancla de todo su programa económico, con lo cual abandonarlo implicaría dar una señal de que el gobierno está abandonando el programa económico que puso sobre la mesa y recordemos que es el programa económico que bajó sustantivamente la inflación, que bajó los niveles del riesgo país, de una economía que empieza a dar algunas señales que empieza a estar sobre señales más sólidas, entonces no veo que el gobierno vaya a relajar este objetivo de equilibrio presupuestario, y si la situación se complica para el lado de los ingresos creo que la reacción del gobierno será simplemente de ajustar más el cinturón de los gastos y darle para adelante con esto de mantener las cuentas públicas equilibradas", resaltó.

Ministro Luis Caputo

Sobre la inflación, presente y proyectada, el economista expresó: "Para este año 2024, la proyección de Fundación Libertad y Progreso es de 150% anual, recordando que venimos de inflaciones del 250% anual en diciembre 2023, con lo cual es una alta desaceleración, con índices mensuales que es probable que empiecen con 3% ya acercándonos hacia octubre, noviembre", mientras que "Para el año que viene el número que está en el presupuesto y que también manejan la mayor parte de las consultoras y el mercado, está en torno al 40% de inflación, si bien sigue siendo un número alto para estándares internacionales, implica una fuertísima desaceleración respecto de dónde venimos", y enfatizó que "eso además, abre la puerta a que en 2025 empecemos a ver niveles de inflación mensuales que arranquen con uno, o incluso tal vez si se hacen las cosas bien y el contexto internacional acompañe que haya algún índice de inflación mensual que arranque incluso con un cero adelante".

Viendo las cotizaciones del día, el dólar blue dice 1.355, y está previsto en el presupuesto para el año que viene a 1.016, ¿ese valor implica un valor único donde no haya cepo, dólar blue ni oficial ni otro tipo de cotizaciones?: "Sí bien el gobierno no lo aclaró y la ley de presupuesto tampoco lo aclara, se sobreentiende que en principio de 2025 el gobierno avanzaría en la unificación del mercado de cambio, dejaríamos de tener varios dólares y pasaríamos a tener uno solo. Y viene la pregunta, si hoy el dólar blue está a 1.300 cómo hacemos para que se vaya a 1.016; necesitamos dos cosas en paralelo, una que no haya más emisión de pesos, y segundo, que a medida que se recupere la economía los argentinos demandemos más pesos y cualquier mayor demanda de pesos ayuda a que recupere su valor".

"Si Argentina efectivamente empieza a crecer los argentinos vamos a necesitar más dinero para hacer transacciones, todo eso es lo que el gobierno está esperando que ayude a revalorizar la moneda argentina y que entonces los tipos de cambio de mantengan en claramente apenitas por arriba de los mil. Es un escenario, creo hay una probabilidad real de que sea así pero no es 100% cierto", completó.