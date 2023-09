Santa Fe: el dato que preocupa a Sergio Massa y complica a UxP en octubre

Un nuevo informe que realizó Doxa Data en la provincia de Santa Fe deja muy mal parado al peronismo y coloca a Sergio Massa tercero de cara a las elecciones de octubre. Javier Milei lidera la encuesta, seguido por Patricia Bullrich.

En un escenario de tercios de cara a las elecciones presidenciales, el candidato de la Libertad Avanza se quedó como el primer puesto y posee el 33,6% de la intención de votos. Le sigue la candidata de Juntos por el Cambio, con 27,1%, y cierra Massa con 24,3%.

Ante esto, el programa Metaverso, de Cuidadano.News, entrevistó al responsable de DoxaData, Roque Cantoia.“Santa Fe no solamente va a dejar de ser peronista, sino el desempeño de Sergio Massa en las elecciones pasado de agosto significó un retroceso de 500 mil votos respecto de lo que sacó Alberto Fernández en las primarias del 2019”, expresó.

Al mismo tiempo, Cantoia agregó: “Esto es una perforación histórica respecto del peronismo en la provincia de Santa Fe y se explica por el clima de opinión a nivel nacional, por el desgaste de la figura de Alberto Fernández, pero sobre todo por un descontento muy generalizado con el gobernador Omar Perotti”.

-¿Por qué Unión por la Patria quedó tan rezagada en esta fotografía social?

-En Santa Fe, la principal preocupación es la inseguridad y se impone a distintas variables económicas como la inflación, el desempleo, la pobreza o las cuestiones vinculadas con la escasez de divisas para poder producir. En Rosario, siete de cada diez vecinos identifica la inseguridad como la primera problemática y se replica también en el interior de la provincia. Por eso el debate en Santa Fe no está vinculado con lo económico, sino con qué medidas de seguridad se pueden adoptar para paliar una situación que en los últimos cuatro años ha crecido en su virulencia, en su impacto.

-La encuesta demuestra que Maximiliano Pullaro es el gran elegido contra el candidato peronista, Marcelo Lewandowski, ¿esto da pie para qué?

-La elección a gobernador de Santa Fe, que será el domingo 10 de septiembre, está definida. No hay manera de que pueda revertirse el resultado y la provincia dejará de ser peronista para votar nuevamente un candidato no peronista emulando sus anteriores gobiernos del frente progresista. El gobierno de Omar Perotti triunfó en el 2019 con muchas expectativas puestas principalmente en la seguridad de Rosario y la gestión ha tenido un desempeño bastante magro. Hoy su gestión no es aprobada por los santafecinos y esto afectó la candidatura de Lewandowski.

-¿Qué indica que Javier Milei sea el más votado en Santa Fe?

-Cuando uno cruza el voto de Javier Milei a nivel nacional y en provincia de Santa Fe, no hay una relación lineal con ninguno candidato porque es un voto tan trasversal y heterogéneo que a nivel provincial comulga en distintos espacios políticos. El voto se basa más en la persona y por lo tanto, las franquicias locales no logran aprovechar esa onda violeta a nivel nacional.

-¿Por qué Milei es elegido por toda la franja etaria menores de 40 años?

-En general, las personas menores de 40 años han tomado de mejor manera el triunfo de Milei, que las mayores de 40 años. Por lo tanto, ratifica que tiene una mayor predisposición del voto joven, como ocurrió en agosto. Su aceptación tiene un poco que ver con que las identidades partidarias se van diluyendo con el transcurrir de los tiempos. Los rasgos culturales se han desgastado desde la última década Argentina, además de que se ha acumulado un conjunto de fracasos económicos y sociales. Por eso, Milei logró captar su voto y se vio demostrado en las urnas.