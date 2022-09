San Luis quiere eliminar las PASO y busca implementar la Ley de Lemas

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó este martes un proyecto de ley para eliminar las PASO y reinstaurar la Ley de Lemas.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes del 9 a 11 por Ciudadano News, Alejandro Cacace, diputado nacional de Juntos por el Cambio, de la UCR, por la provincia de San Luis y profesor de Derecho Constitucional, remarcó: “Tiene mayoría en la Legislatura, la ley de lemas es un sistema donde puede ganar un candidato que no es el que más votos saque".

"Es insólito así, pero se acumulan los votos de distintos candidatos de un mismo partido. Es lo que se ha usado en su momento en Santa Fe cuando hubo un candidato fuerte como Binner y se buscaba impedir que fuera gobernador o como más recientemente se lo hizo Acosta en Santa Cruz, que era el candidato más votado".

Cacace manifestó que: “Se hace en San Luis, porque Rodríguez Saá no puede reelegirse, ha cumplido el límite constitucional, no tienen un candidato fuerte del oficialismo para competir, sí lo tiene la oposición y entonces, esta es la forma que ve Rodríguez Saá de poder frenar esa dinámica que la oposición ha ganado las elecciones en 2021 y 2019.

“Lamentablemente, nos tienen acostumbrados a este cambio de reglas permanentes porque desde el ’83 para acá que gobierna Rodríguez Saá, cada votación hay un cambio de ley electoral, por supuesto hablando a conveniencia del partido gobernante.

“Si uno ve el proyecto, hay unas argumentaciones absurdas diciendo que lo hace para democratizar la selección de candidatos en los partidos y demás, antes teníamos las PASO y las derogaron, no tiene ningún asidero, es obvio que es por la realidad política que se está viviendo y esta situación que hoy se ve con grandes posibilidades de perder y no tiene candidatos".

“Tiene mayoría para hacerlo y además, se vale de que cuando Santa Cruz hizo lo mismo, hubo un planteo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte dijo que cada provincia decidía cuál era su sistema entonces, ve que puede tener legalidad con eso, lo ha hecho hace una semana San Juan también entonces, dice es la forma en que puedo lograr quedarme en el poder con algo que no se me invalide, es la estrategia que él está pensando, nosotros votaremos en contra, ayer pedimos que se expresara la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que lo hizo en un comunicado, pero ellos avanzan, lo mismo con la Corte Suprema y el kirchnerismo en todo el país está desplegando todos los recursos que tienen para no ser desplazados del poder”.