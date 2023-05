La jornada de este miércoles siguió igual o más movida que cuando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó la noticia de suspender los sufragios en las provincias de Tucumán y San Juan.

El fallo fue acatado y no se elegirá gobernador pero en el caso sanjuanino habrá comicios para designar diputados provinciales, intendentes y concejales.

El primer mandatario provincial, Sergio Uñac, inició la jornada del miércoles con un mensaje grabado que se difundió después de las 10. El mismo fue grabado desde la Casa de Gobierno en el que refiriéndose a la Corte nacional expresó: "es desconsiderada para con la Provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan".

A su vez y sin mencionar de manera directa, Uñac apuntó contra la dirigente del PRO, Patricia Bullrich, quién publicó un fuerte y polémico tweet minutos después de conocerse la decisión de la Justicia electoral en el que había manifestado algo así como "le cortamos la reelección indefinida".

El gobernador llamó de manera masiva a los sanjuaninos a acudir a las urnas este domingo: "Este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales; concurramos masivamente a votar, demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes".

Automáticamente después de haber dado a conocer este mensaje, se trasladó hacia la sede del PJ donde fue recibido por militantes y referentes del sector político, apoyando su mensaje.

"San Juan es una provincia con seguridad jurídica, no hacemos cualquier cosa, hacemos lo que corresponde en el marco de la constitución y las leyes. La Corte solo dice que se suspenden las elecciones en la categoría de gobernador y vice. No resuelven la cuestión de fondo y me piden que presente documentación. El artículo 175 de la Constitución sólo tiene 30 palabras. ¿Quieren que se las lleve?, se las voy a llevar" mencionó eufórico Uñac.





Para finalizar, indicó: "Yo creía que había perdido mi capacidad de asombro. Pero esto me sorprendió por la atemporalidad, me sorprendió por malacia teniendo un expediente desde hace más de 30 días.

Pero además teniendo una declaración mía de finales del año pasado, cuando dije, ‘voy a ser gobernador porque la Constitución me lo permite’. ¿Y responden 4 días antes? Les respondemos en las urnas, sanjuaninos. A este tema lo resolvemos los y las sanjuaninas".

Suspensión total

Horas más tarde, los apoderados de las subagrupaciones "San Juan Vuelve" y "Juntos", que tienen como referentes máximos a José Luis Gioja y Marcelo Arancibia, respectivamente, realizaron un pedido al Tribubal Electoral para dejar sin efecto las elecciones en su totalidad, con el fin de evitar que también se eligieran los candidatos a intendentes, diputados y concejales, como ocurrió en Tucumán pero la resputa no tardó en llegar.

Desde el organismo público llegó el "no" rotundo y de esta manera el próximo domingo 14 de mayo la provincia de San Juan, a excepción de Gobernador y Vicegobernador, elegirán los candidatos y representantes correspondientes a las otras categorías habilitadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Producción Periodísitca: Cristian Morón