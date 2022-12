Rodríguez Larreta rechaza el pago de bonos mientras Patricia Bullrich le pide mas austeridad

En el marco de un acto por las nuevas incorporaciones a su Gabinete, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a rechazar los bonos que propuso el presidente Alberto Fernández por la devolución de los fondos coparticipables a la Ciudad que ordenó la Corte Suprema de la Nación (CSJN). “Ahora quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo que fue clarísimo”, apuntó.

Para el jefe de Gobierno porteño, “con esta decisión, el Presidente quiebra todo el orden institucional, viola el Estado de Derecho y la división de poderes. Es realmente un atentado contra la democracia”.

Y completó: “La Corte en esto fue contundente: el Gobierno Nacional tiene que transferirle a la Ciudad el 2,95% de la masa coparticipable y eso se hace a través de transferencias del Banco Nación de forma directa, diaria y en pesos. En ningún lugar se habilita al pago en bonos”.

La auteridad que pìde Patricia: El mandatario porteño sumó al economista Martín Redrado a la Secretaría de Asuntos Estratégicos; a Waldo Wolff en la Secretaría de Asuntos Públicos; y a Silvia Lospennato, que será integrante ad honorem (ya que continuará como diputada) del Consejo Consultivo de la Secretaría de Género.

Respecto a esto, Patricia Bullrich critico las incorporaciones y expresó que " "Es el coraje que tenemos que ponerle al futuro, no es sumar por cargos", insistió la exfuncionaria al tiempo en el que aseguró que se trata de una "mirada tradicional" de la política.

"La estratégica es el cambio profundo y el coraje que vamos a poner en cada paso que demos en contra de lo que puede ser esta argentina populista y de pobreza. Ese tipo de cosas no me interesan y no es la manera que considero que hay que sumar", argumentó.

Por otro lado, respaldó a Larreta en sus críticas al método de pago propuesto por el Gobierno a través de los bonos del Tesoro TX31: "El tema es cómo se instrumenta el fallo de la Corte y cómo ese fallo cumple con la estricta palabra de lo que planteó la Corte cuando dice que pase todos los días el monto de coparticipación que le corresponde a la Ciudad.

La Ciudad ha salido a pelear que no quiera reemplazarse esto por un bono", argumentó.