Referentes de JxC respaldaron a Macri en su decisión de no ser candidato

Este domingo, el expresidente Mauricio Macri, anunció que no será candidato a presidente en las próximas elecciones, y alentó a la sociedad de respaldar a Juntos por el Cambio. Referentes de Juntos por el Cambio salieron a respaldar su decisión.

Horacio Rodríguez Larreza, jefe de Gobierno porteño, se hizo eco de la definición de Macri a través de un hilo de tuits en el que destaca “su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos”. Al igual que el resto de los actores de la oposición, Larreta se mostró orgulloso de la decisión del expresidente.

“A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene”, escribió.

En esa misma línea, señaló que seguirán defendiendo “los valores” de Juntos por el Cambio como “la libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los líderes mesiánicos no existen”. “Como dice Mauricio, este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre. Los argentinos vamos a salir adelante, agregó.

Por su parte, la titular del PRO -y competidora del alcalde de la Ciudad en la candidatura a presidente- opinó: “La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina”.

Por su parte, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y también posible candidata a presidenta, María Eugenia VIdal, también dio su visión sobre la determinación que tomó Macri.“No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias Mauricio Macri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país”, expresó en su cuenta personal de Twitter.

Quien también habló fue Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, se lamentó por la decisión de Mauricio Macri de no presentarse como candidato a presidente porque “sigue siendo el hombre más importante en Juntos por el Cambio, en términos de liderazgo político y conocimiento internacional”.

“Creo que era un proceso que él estaba viviendo y reflexionando con mucho detenimiento. Hace más de seis meses que viene pensando y analizando la decisión”, señaló Pichetto en diálogo con Ignacio Ortelli para el programa ‘Si pasa, pasa’ (Radio Rivadavia), quien reflexionó: “Esto nos obliga a actuar con mucha responsabilidad y a plantear un debate más profundo”.

Por otra parte, subrayó que el rol de Macri “va a ser importante al tratar de ayudar desde afuera. En su plano también tendrá responsabilidades”.

De cara a quién será el nuevo líder de Juntos por el Cambio, Pichetto dijo: “El espacio está abierto a discutir un liderazgo de contenido. Hay mucha voluntad y pocas ideas en el plano de la discusión”.

Alfredo Cornejo, exgobernador y candidato nuevamente para la gobernación de Mendoza, indicó:“Lo vengo sosteniendo hace un año que no iba a ser candidato, era mi impresión. Todo su trabajo en estos años ha sido en pos de la unidad de Juntos por el Cambio”.

El senador nacional, también recordó que “en diciembre de 2019 y enero de 2020 había una propensión a la desunión del partido y ahí él actuó muy bien. Yo era presidente del partido, así que vi en la mesa de Juntos por el Cambio ese proceso y él actuó a favor de la unidad todo el tiempo”.

Por último, sostuvo que “estos tres años de la salida del Gobierno han contribuido a mantener unida a la oposición y me parece muy sólida su posición y muy positiva para la coalición”.

Por su parte, el diputado nacional y presidente del bloque UCR, Mario Negri, expresó en sus redes sociales: “Sabias palabras del ex presidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más”.