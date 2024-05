Reapareció Berni: ahora critica a Alberto Fernández y elogia a Milei

Con fuertes críticas al peronismo actual y a los representantes del gobierno anterior, el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, elogió este martes tanto a la vicepresidenta Victoria Villarruel como al presidente Javier Milei. De ellos dijo que, a pesar de no coincidir políticamente, "tienen atributos personales destacables".

En este mismo sentido, y en la misma entrevista que le hicieran en Radio Con Vos, Berni aseguró que Alberto Fernández es parte del pasado. "Es un paspado. ¿Cómo no se va a morir el paciente?", dijo en la charla, en referencia al exmandatario y al partido Justicialista respectivamente. Al ser consultado por la exvicepresidenta Cristina Fernández, dijo que "el otro día se hizo cargo, pero me parece que discutir a Alberto Fernández ya está. Una cosa es recordarlo, pero ¿vamos a seguir relamiendo las heridas a través de Alberto? No, tenemos que ir para adelante".

"Todos preguntan si la oposición se retiró. La respuesta es no -dice Berni-. No hay que confundir retirada con repliegue. Yo creo que nosotros estamos en un repliegue", dijo exultante. Sin embargo, negó una interna en las filas de Unión por la Patria:

"El peronismo no está en ninguna división interna. El poder se discute, y bienvenido a quien discuta en mi espacio político. Hay que discutir hacia dónde vamos, por dónde, cómo, con quién. Y eso, bienvenido sea. El día en que no podamos discutir eso, estamos como el radicalismo", se sinceró.

Berni aseguró que Alberto Fernández no es parte de su espacio político. "Seguimos discutiendo si Alberto era peronista o no. Si queremos saber si era peronista, hay que agarrar todas las declaraciones que dijo y se va a sacar la duda. Él decía que era socialdemócrata, no peronista. ¿A quién le importa Alberto? Ya está, ya fue", dijo enfático ante los micrófonos de Radio Con Vos.

Flores para los Libertarios

En medio de tanta crítica hacia el gobierno anterior, Sergio Berni se tomó un tiempo para dejar su opinión acerca del gobierno actual. Tanto Milei como Villarruel recibieron loas del exministro de Axel Kicillof:

"Villarruel es una persona formada, que tiene convicciones, que tiene carácter, que sabe dónde va. No le tiene miedo a las discusiones, y se planta cuando se tiene que plantar", respondió, al tiempo que aseveró compartir muchas cosas, pero no todas.

"Está tratando de articular la aprobación de la Ley Bases. Esa es su obligación. Lo que respeto de ella es que es su obligación y, en suma, tiene que defenderla", dijo acerca de la vicepresidente.

Con respecto al primer mandatario, el exfuncionario aseguró que "tiene atributos personales que son destacados. Tiene una gran personalidad, un sentido de conducción, un coraje que no lo deja arrodillarse ni bajar la cabeza ante nadie. Si me preguntan si estoy de acuerdo con su política, la respuesta es 'no'. Pero con Milei puedo compartir hasta el diagnóstico, si quiere", aseguró.

En ese contexto, explicó: “Los atributos personales son una condición fundamental a la hora de tener que armar una estrategia, y por sobre todo en política. Miguel Ángel Pichetto también tiene atributos personales que son destacables".

"Eso no quiere decir que comparta su mirada política o su metodología de trabajo”. Y redobló: “Dejando lo personal de lado, me parece que la trayectoria de Cristina no la puede comparar con nadie”.