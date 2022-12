“Quiero a Cristina, pero el que tiene que tomar las decisiones soy yo”, afirmó AF

El Presidente Alberto Fernández habló de su relación con la vicepresidenta luego de darse a conocer la sentencia en la causa de la Obra Pública. "Sabe que cuenta conmigo humanamente incondicionalmente".

En una entrevista al diario perfil. El mandatario habló de todo y expresó: “A Cristina le guardo un cariño sincero. Y en las circunstancias que ella está viviendo, sabe que cuenta conmigo incondicionalmente. Y cuando digo esto, quiero dejar en claro, ella cuenta conmigo humanamente incondicionalmente".

Asimismo, negó ser un “títere” de ella: "Soy alguien que quiere y respeta mucho a Cristina Kirchner, pero soy Alberto Fernández. Tengo mis propias miradas, mis propias visiones, valoro mucho las miradas de Cristina, las respeto por sobre todas las cosas,pero necesariamente no pensamos igual en algunas cosas. En este tiempo el presidente soy yo, y el que tiene que tomar las decisiones soy yo".

Y resaltó: "Muchos medios instalaron, desde el primer día, que Cristina iba a hacer de mí un títere. No es que Cristina lo intentó y le salió mal. Siempre me ha respetado en ese sentido, lo que pasa es que hubo momentos, con la dinámica vertiginosa que vivimos en estos tres años, en donde nos descubrimos con miradas diferentes y ahí predominó mi decisión, no la de ella. Muchas veces también predominó la de ella, porque tuve la certeza o la convicción de que ella tenía razón, que no tenía razón yo".

En este marco, destacó que hubo algunas diferencias con el Frente de Todos: "Cristina está enojada por decisiones que tomo. Debe ser que no tomo las decisiones que quiere, y es muy posible que eso genere algún grado de distanciamiento".

Y agregó: "Tiene una mirada distinta y la respeto, como respeto la mirada distinta de Máximo. La respeto, pero tengo otra obligación. Tengo que gobernar este país".