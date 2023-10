Pulsar UBA: un estudio de audiencia tendrá la atención de Massa, Bullrich y Milei

Para entender los impactos de los debates presidenciales en las audiencias, el Observatorio Pulsar UBA realizará un estudio con grupos focales y analizará el segundo debate presidencial del 8 de octubre. El mismo tendrá la atención de los principales candidatos a presidentes: Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa porque les permitirá ajustar sus estrategias políticas de cara a las elecciones del 22. En diálogo con Metaverso, programa de Ciudadano.News, el analista político Lucas Sebastián Raffo, habló sobre la metodología del estudio social y analizó lo qué dejó el primer debate presidencial.

A pesar de que ya se realizó el primer debate presidencial, el analista político remarcó el porqué tomaron la decisión de realizar el estudio para este 8 de octubre. “Siempre dejamos el primer debate para hacer una especie de prueba piloto interna, sin ningún valor estadístico, pero para probar la herramienta y la logística con el fin de simular todo lo que vamos a hacer el domingo. Se espera que en el primer debate, muchas veces los candidatos lo utilizan como 'tester' y luego en el segundo, es donde por ahí definen un poco más la estrategia final debido a la cercanía de las elecciones”, argumentó.

-Los electores, cuando ven un debate presidencial, ¿puede que cambien su voto?

-Hicimos este estudio en el 2019, del segundo debate, y se consolidó todo en una investigación, un libro que publicamos a los pocos días, pero sí. Además, de hacer el estudio en vivo durante el debate, luego complementamos con entrevistas en profundidad, equipos de campaña, realizadores, etcétera. Lo que pasa en el primer debate, es que muchas veces se revisa y se estudia para luego ir en busca del segundo debate.

-¿Cómo será este estudio el próximo domingo?

-Vamos a tener en una sola locación a diez grupos clasificados por el voto de las PASO. Habrá tres de Juntos por el Cambio, tres de Unión por la Patria, tres de la Libertad Avanza y un grupo que tendrá el doble integrante que concentrará a aquellos que o no fueron a votar o votaron en blanco o alguna de las otras opciones. Nos interesa ese grupo ver cómo responde al estímulo del debate.

-¿En qué consiste el estudio?

-A esos diez grupos se les aplicará un cuestionario antes del debate para clasificar una serie de variables más estadísticas y se le aplicará un cuestionario unos días después para ver si ese impacto que tiene el debate en el momento se mantiene o diluye. Se hace un trabajo de muestreo y selección para corresponder a estos criterios más cualitativos. Lo que más nos interesa es el impacto como grupo que tiene lo que vaya sucediendo en el debate y no tanto más bien sacar conclusiones estadísticas que luego se puedan universalizar.

-Como analista político, ¿qué te pareció el debate?

-El debate no estuvo a la altura de las expectativas que se generaron, pero sí es cierto que los principales candidatos fueron conservadores en su estrategia. Probablemente, el segundo debate sea un poco más picante porque también hay candidatos que van a necesitar definir un mensaje más claramente de aquí al 22 de octubre.

-¿Qué te pareció la nueva modalidad, con el derecho a réplica y las preguntas cruzadas?

-Una de las críticas del último debate fue que era bastante estructurado, donde no había espacio para el intercambio y las ideas no se ponían a confrontar. En este caso, creo que el primer bloque con el tema del derecho a réplica algún momento se nos hizo un poco desordenados, más allá de que es una herramienta innovadora porque permite esto de los intercambios. Después queda por ver si los candidatos lo usaron de manera estratégica. Me dio la impresión de que los agostaron demasiado rápido en algunos casos y que sobre todo Javier Milei podría haber tenido alguna oportunidad de contraponerse con algunos de los candidatos al final del debate.