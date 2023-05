La provincia de Buenos Aires es uno de los puntos neurálgicos en la política, donde cada frente electoral busca la mejor estrategia para que su candidato sea quien lidere las preferencias en ese territorio clave.

En ese contexto, la consultora Federico González & Asociados realizó un muestreo para conocer el panorama político y electoral de la provincia, tomando en cuenta las preocupaciones y en qué medida inquieta cada una de ellas a los ciudadanos, como así también cuáles son los candidatos mejor posicionados.

Federico González, analista político y responsable de la consultora, desarrolló en el programa Metaverso por Ciudadano.News los resultados obtenidos en un muestreo de 1.400 casos.

El 90% dijo que la pobreza y la marginalidad les preocupan mucho, después "la justicia lenta e ineficiente" preocupa al 87%, y la inseguridad con 87%...

Muchas veces la pobreza en Argentina preocupa en dos aspectos, una porque yo me estoy esté empobreciendo o estoy sufriendo la pobreza, y otra es que me preocupa que el país se empobrezca y que el entorno se empobrezca.

Tomando en cuenta este informe y el nivel de conocimiento, el líder es el actual gobernador Axel Kicillof, seguido por José Luis Espert. La gran pregunta es: ¿comienza el libertario a aparecer como un posible candidato a gobernador?

Concretamente, Espert tiene 9,8% de intención de votos dentro de lo que hay que elegir.

¿Eso puede tener una correlación directa con el 21,4% de imagen "pésima" que figura en la encuesta?

Si bien hay candidatos que generan pasiones encontradas, en caso de Espert en particular, está muy claro que hay algunos que lo ven como un candidato excelente y otros, que son más, lo ven como un candidato pésimo o mal candidato. En este interrogante quien encabeza el ranking es Kicillof, del diferencial entre lo excelente y lo pésimo porque tiene un 21,5% de imagen excelente, pero un 54% que tiene una imagen pésima de él.

¿Cómo es la intención de voto a presidente en provincia de Buenos Aires?

Para nosotros Patricia Bullrich duplica en algunos escenarios a Horacio Rodríguez Larreta, entonces si hay algo en el que yo tengo una convicción es que Bullrich le va a ganar a Larreta y no por un poquito, le va a ganar muy holgadamente, eso nos indican todas las encuestas que hice en los últimos tres meses. Hasta hace un mes siempre Bullrich estaba primera y no por un puntito, era por cuatro puntos y cuando Mauricio Macri se bajó, ahí Patricia Bullrich me daba 20% contra 10% de Larreta, eso que duplica 2 a 1.

¿Podemos especular sobre cómo quedaría el escenario con Cristina post PASO?

Yo creo que el análisis político de hoy es un poco limitado porque se parte de supuestos, algunos que son válidos y otros que son cuestionables.

El primer supuesto es que el Gobierno está muy mal, en eso estamos de acuerdo casi todos y que la opinión pública tiene una muy mala imagen del Gobierno; el segundo dato es que Javier Milei anda bien, más o menos está en un 20%; el tercer dato es que en Juntos por el Cambio se pelean mucho y se parecen al gobierno de Alberto Fernández y al final se pelan tanto que capaz los radicales pegan el portazo y se van, entonces es como que en ese escenario, parece que Milei es quien la tiene más clara, porque tiene un buen número y no tiene conflicto que otros sí tienen.

¿Entonces?

Para mí el error de analizar así es que yo creo que en Juntos por el Cambio pasa eso, pero después de las PASO va a haber una líder emergente y legitimada que es Patricia Bullrich, entonces en ese escenario ella va a tener más chance de ser la próxima presidenta.