Tanto el oficialismo como la oposición cuestionaron el operativo policial realizado para detener a los colectiveros acusados de golpear al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, durante una protesta que realizaron tras el asesinato de Daniel Barrientos, el chofer de la línea 620. Los arrestados fueron Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda.

Por ese motivo, varias líneas de transporte declararon un paro. Se trata de las frecuencias 218, 284, 325, 378, 622 y 628. Al mismo tiempo, presentaron un comunicado donde repudian el allanamiento realizado a los domicilios de los detenidos, comparando el procedimiento con la dictadura militar.

Críticas de todos lados

La vicepresidenta Cristina Kirchner se expresó en Twitter donde criticó el operativo.

“Acabo de ver por televisión el operativo policial donde se detuvo a uno de los colectiveros que agredió salvajemente al ministro de Seguridad de PBA”, expresó. Luego agregó: “Me dicen que se trató de un operativo conjunto de la policía de CABA con la Bonaerense. ¿Era necesaria la magnitud del operativo y el tratamiento que se le dió al detenido, como si se tratara de aprehender a un narcotraficante en su bunker?”

Sin embargo, Waldo Wolff, funcionario del gobierno porteño, la refutó y expresó: “Le dicen mal a Cristina Kirchner. El operativo lo hace la policía de PBA de Sergio Berni y Axel Kicillof. Estuvo presente administrativamente la policía de la ciudad porque interviene un juzgado de CABA ya que ahí fue el show de RAMBO”.

Desde la oposición, Patricia Bullrich, titular del PRO y precandidata presidencial, también se expresó por esa red social y comentó: "A los narcos y a los delincuentes nunca les pasa nada. Pero para arrestar a un laburante mandan a todo un escuadrón. Siempre del lado de los chorros".

En la misma sintonía, la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional María Eugenia Vidal consideró: "En lugar de perder tiempo y recursos deteniendo laburantes y denunciando complots fantasiosos, ¿por qué no se ocupan de que los bonaerenses puedan salir a la calle sin miedo? Ese es su trabajo, no este circo".

"Lamentable; el show de Sergio Berni continúa. En todo caso lo hubieran citado a declarar; cual es la necesidad de detenerlo, de ese modo, como si fuera un delincuente. Que peligro le puede causar a la sociedad un chofer de colectivo? Además mintió; dijo que no lo denunciaría", remarcó en Twitter el diputado nacional y economista Martín Tetaz.

Berni pidió disculpas pero…

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, expresó: “Si alguno se sintió ofendido o excedido, me parece que están las disculpas del caso”. Sin embargo, defendió el operativo.

“Fue una orden de la fiscalía de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos infinidad de allanamientos todas las noches, por eso tenemos grupos especiales de noche que están esperando órdenes de allanamientos a veces de la provincia o de la ciudad: ellos tienen que tienen que actuar y tienen protocolos como todo el mundo”, informó.

““A veces uno dice: ‘Pero cómo, si es un trabajador’. Y estamos todos de acuerdo, pero el policía también es un trabajador y tiene que protegerse. Son protocolos que tienen que cumplirse”, defendió.