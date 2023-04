Alejandro Finocchiaro: "En La Matanza hay muertes todas las semanas"

El asesinato de Daniel Barrientos generó reacciones de todo el arco político. Para colmo, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, resultó agredido cuando se presentó en el lugar y este aseguró que hubo algo raro en el crimen. Todo esto llevó al repudio por parte de los miembros de la oposición.

Al respecto, el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, se comunicó con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, quien afirmó: “No estoy enojado con Berni, como alguien que quiere ver una Matanza mejor y una provincia mejor y un país mejor, Berni es el ministro de Seguridad y se tiene que hacer cargo, pero estoy enojado con la situación, con el no hacerse cargo”.

“A veces, usted es un funcionario nacional y yo un funcionario provincial y no nos llevamos bien personalmente pero tenemos que entender que tenemos que coordinar, si no podemos hacerlo nosotros tenemos que poner gente de nuestros equipos para que coordinen”, agregó.

Un caso famoso pero no aislado

“Esta cuestión de Daniel Barrientos que fue fusilado, un trabajador, una persona de bien, ha tenido un impacto mediático enorme por todo lo que pasó y el incidente de Berni lo potenció al infinito, pero en La Matanza hay muertes todas las semanas”, comentó.

“Los vecinos de La Matanza muchas veces sienten pánico en la noche porque escuchan las pisadas de los delincuentes en los techos y se vive con ese miedo y el miedo es muy malo para la sociedad, porque con miedo la gente reacciona de la peor manera”, reflexionó.

Lucha contra la inseguridad

“Hay que hacerse cargo y significa tener la voluntad de combatir el delito, antes de pensar en cualquier sistema, más patrulleros, más efectivos, ¿tenemos la voluntad de combatir el delito?, este gobierno no la tiene, este gobierno que ha hecho suya la doctrina del abolicionismo de Zafaroni, que cree que todo delito es social, esto del colectivero no es un delito social, es que alguien entre, robe un poco de comida, alguien que tiene hambre, que hay mucha hambre en Argentina, pero esto no es un delito social”, aseguró.

“En general en las crisis económicas aumenta el delito porque hay necesidad y vivos que se aprovechan de la necesidad de otros entonces, van un día y dicen saquiemos un supermercado y mientras la gente que agarra arroz y polenta otros hagan un televisor, eso siempre pasó, pero en el conurbano hace mucho tiempo que hay inseguridad y no se la combate”, consideró.

“Hoy la inseguridad está desatada, tan desatada que el delincuente ni siquiera tiene el pudor de esconderse, está en la calle, y no solo el narco, está en la calle el punga, la mechera, el arrebatador y todo el mundo sabe. Entonces, ese es el problema y hay que hacerse cargo, lo que implica no tirar siempre la culpa en el otro, una defensa psicológica que es yo nunca tengo la culpa, la culpa siempre es del otro”, expresó.

El ataque a Sergio Berni

“¿Cómo alguien va a preparar una emboscada a una persona que no sabe que va a ir? Porque no es que Berni avisó, Berni no avisó, bajó en un helicóptero y se produjeron estos incidentes. Entonces, cuando atan cabos, ¿no se dan cuenta que hay una contradicción interna de razonamiento?”, recalcó.

“Berni se supone que es ministro de Seguridad, él sabe positivamente que la policía de la ciudad le salvó la vida y que la policía de la ciudad cumplió con un protocolo. Cuando usted tiene custodia, por ejemplo, un juez le pone custodia a un periodista, sabe cuál es la función de esa persona que lo va a custodiar si es algún incidente y no es enfrentarse a nadie, sino sacarlo a usted, preservarle la vida y después dar aviso para que en todo caso otra persona de la fuerza de seguridad averigüe qué pasó y eventualmente reprima un delito.

La orden es custodiar, que es lo que hizo la policía de la ciudad, porque tenían un ministro de otra jurisdicción en gran peligro de vida y lo que hicieron fue sacarlo como pudieron porque es lo que dicta el protocolo”, concluyó.