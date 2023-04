Polémico: Javier Milei quiere eliminar la obligatoriedad en la educación

El candidato presidencial por la Libertad Avanza, Javier Milei, propuso eliminar la obligatoriedad en el sistema educativo y modificar el sistema público para brindar ese derecho a partir de la entrega de "vouchers", para que quienes quieran estudiar elijan si ir a una escuela pública o a una institución privada en un sistema de competencia entre ambos sistemas.

"El sistema de la obligación no funciona. Si queres estudiar vas a tener un vaucher y vas a poder estudiar. Cambia el sistema, el tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta", explicó el economista libertario en declaraciones radiales.

Además, Milei remarcó que no es cierto que la educación sea gratuita en el país: "Gratis no hay nada. Alguien lo tiene que pagar. Pagas los impuestos. No existe el gratis, alguien paga".

Y agregó: "¿El sistema como está ahora funciona bien? El 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende un texto y en Matemática estamos peor. En las pruebas PISA estamos pésimo y nos echaron por fraguar la muestra. Aun así dio mal".

"La educación es un desastre y el país un baño de sangre. En Salud durante el covid deberían haber muerto 30 mil y murieron 130 mil, el sistema previsional es el mega Ponsi. Hay un Estado fallido que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del estado",

El candidato ultraliberal aseguró que "nadie se va a quedar fuera del sistema" e insistió en su idea, con una cita espontánea a Mauricio Macri: "Los recursos te los doy. Vos querés estudiar hoy y no tenés plata, ¿Qué hacés? Vas a una escuela pública?". Pero confió en que con el sistema de "vouchers", "la diferencia es no sos rehén del sistema de adoctirnamineto del Estado", al poder elegir entre una institución pública o privada.

Dolarización de la economía

Sobre una posible dolarización, el diputado sostuvo que "las condiciones de entorno no son menores" y qué dado "el descalabro macroeconómico, si viene una hiperinflación va a venir la casta de rodillas a pedir que dolarice".

"El escenario difícil es que plantan la bomba un minuto antes de irse. Mi primera alternativa es llevarlo al Congreso. Puede ser que lo rechacen. No iría por un referéndum vinculante sino por consulta popular. Si lo rechazan, acelero el recorte del gasto público", señaló sobre la decisión de adoptar la divisa norteamericana.

También señaló que "es muy importante bajar rápido la inflación", pero que "querer recrear una moneda es más costoso y más riesgoso". "En la Convertibilidad, el Banco Central era independiente y tenía reglas duras. Ese peso tenia demanda de dinero. Esa regla era exitosa y ganaba elecciones. Cuando el fisco se quedó sin plata, rompió la regla", explicó.