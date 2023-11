En los últimos días se dio a conocer un documento firmado por distintos miembros de la comunidad cultural argentina donde expresaron que votarían a Sergio Massa en el balotaje del 19 de noviembre.

En el comunicado expresan que lo hicieron para “defenderse de la ultraderecha demencial”, en contra de “una fórmula detestablemente antidemocrática como la de Milei”, y ante “la posible pérdida de prácticamente todos” los derechos.

Sin embargo, hoy se detectó una particularidad: una de las personas que apoyaron el documento aseguró que no lo había firmado. Se trata de la prestigiosa intelectual Beatriz Sarlo.

“Un amigo me dijo: ‘Te puse tu firma en ese documento’. Cuando le pregunté por qué lo hizo, me dijo que le pareció que iba a estar de acuerdo”, expresó la escritora a Radio 10, y agregó: “No estoy del todo de acuerdo con el documento”. Luego, Sarlo comentó que “hubiera preferido que no apareciera” su firma.

“No la puse yo”, aseguró y reconoció sentirse “sorprendida” cuando se enteró de la aparición de la firma. “Preferiría que mis opiniones sean las que salen publicadas en el diario Perfil” agregó.

“Mis posiciones son conocidas para quien tenga interés en pensarlas. Si después quieren decir que soy hincha de River en vez de Boca, o hincha de Boca en vez de San Lorenzo que lo digan”, remarcó.

“Mi posición personal con respecto a estas elecciones es que diseñan el mismo caos en el que vive la sociedad argentina y que los intelectuales tenemos el deber de pensar muy bien nuestras posiciones frente a ese caos”, concluyó Sarlo.

La cantante Lali Espósito también expresó que el documento no la incluye y desmintió alguna relación con el mismo. “No estoy en ese comunicado”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).