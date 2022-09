Polémica en torno a la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte

El proyecto para reformar el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia propuesto por el Poder Ejecutivo está levantando polvareda. Ha recibido duras críticas desde el peronismo mendocino por parte de uno de los ministros del Tribunal, Mario Adaro, de legisladores e incluso de integrantes o exintegrantes del Poder Judicial.

Sobre ese y otros temas, respondió a El Interactivo de Ciudadano News el exdiputado nacional de Juntos por el Cambio, Luis Petri.

¿Qué piensa sobre ampliar la Corte a 25 miembros?

—Lo he cuestionado desde el primer momento, por una sencilla razón, se quieren ampliar los miembros de la Corte nacional poniendo una suerte de delegado de los gobernadores, intentando federalizar un órgano de la Justicia y las provincias ya se encuentran representadas en el orden nacional en el Senado, el espacio natural de representación de las provincias. Querer politizar la Corte Suprema de Justicia no es un buen mensaje al momento de sostener la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Tenemos que pensar una Justicia que esté a la altura de las circunstancias al momento de combatir el narcotráfico y el crimen organizado, de los problemas de seguridad que tienen todos los mendocinos y argentinos y no intentar maniatarla, amordazarla o ponerla al servicio del poder de turno.

¿Está de acuerdo con lo que está sucediendo con el Poder Judicial de Mendoza y el proyecto del Ejecutivo de pretender cambiar las reglas de juego en la designación de ministros de la Suprema Corte en las dos salas que tiene como última instancia la Justicia provincial?

—Estoy de acuerdo porque estoy de acuerdo con el funcionamiento que tiene la Corte nacional, que no se dividen en salas al momento de fallar y donde tampoco se utiliza lo que se denomina al fórum shopping, esto de la posibilidad de elegir la sala y eventualmente el juzgador que termina dictando sentencia, todo lo que haga a la transparencia a la gran mayoría de los miembros de la Corte en la toma de decisiones es saludable, porque no son decisiones de tres miembros en las cuestiones centrales, sino del pleno del cuerpo y esto da mayor sentencia y seguridad jurídica.

¿La gente teme que se lesione el Poder Judicial en nuestro país, ¿Cómo se detiene eso?

—En el Congreso de la Nación lo hemos estado haciendo con el proyecto de reforma judicial, que quería meter por la ventana a 23 jueces en Comodoro Py y donde se investiga la política, frenando al reforma del Ministerio Público, que lo único que hacía era condicionar al próximo procurador o a los procuradores en el ejercicio del cargo, también con los rechazos a los intentos de ampliación de la Corte. Hay muchas reformas para hacer, tanto en la Justicia provincial como nacional, pero para qué son, para garantizar que las causas lleguen a término, garantizar procesos, si es para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, para juzgar asesinos y violadores, aplaudo todas las reformas, ahora, si todas esas reformas están únicamente vinculadas en garantizar impunidad a quienes hoy están siendo investigados por corrupción, creo que hay que rechazarlas, porque ahí se juega la vida de la república.

La misa de Luján



Sobre la misa realizada en la Basílica de Luján con alto contenido político en lugar de religioso, analizó: “Mucha pena, porque soy católico y ver transformada la Basílica de Luján en una unidad básica donde en lugar de rezar, se baile pogo, es un espectáculo lamentable y deja a las claras que lo único que le interesó al kirchnerismo a la hora de organizar este evento es hacer una utilización política de un hecho, que independientemente de ser un hecho de violencia, podría haber servido de puntapié inicial para los argentinos, pero sin embargo, el Gobierno eligió seguir dividiendo, abonando la grieta, culpando a los medios, a la oposición, a la Justicia, con declaraciones que son injustificables, pero que de alguna manera demuestran cuál es el verdadero objetivo que tiene el Gobierno a partir de este hecho.

“Las declaraciones de Mayans, que dijo hay que parar el juicio de Vialidad porque no habrá paz social y eso es casi una amenaza, es extorsivo, porque lo mejor que le puede pasar a la ciudadanía, a la república en estos momentos es que se conozca la verdad con una Justicia independiente que falle y eventualmente condene a los responsables de hechos de corrupción”, criticó.

¿Cree que está intencionalmente realizado esto de pretender confundir el fallido magnicidio sobre Cristina Kirchner y el juicio de Vialidad?

—Más allá del hecho, que nos tiene que llevar a una reflexión, porque falló la seguridad de la expresidente, hubo muchísimas irregularidades, sin embargo, no vemos al kirchnerismo que se haga cargo, dé cuenta o ponga el énfasis que pone, por ejemplo, a la hora de organizar eventos religiosos, a la hora de esclarecer el hecho, dar cuenta de los responsables y falencias que existieron en toda la seguridad que rodeó al evento. No cabe dudas de que el kirchnerismo quiere utilizar políticamente esto y lo quiere ligar con la causa Vialidad, donde se hacen los alegatos de la defensa y pronto habrá una condena judicial.