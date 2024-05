Pettovello recibió apoyo para ser querellante contra los piqueteros

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, recibió el apoyo del exjuez Eduardo Gerome, de transformarse en querellante en la causa contra los piqueteros acusados de extorsión y por la cual fue rechazada Patricia Bullrich quien en el mismo sentido solicitó ante la Justicia formar parte del expediente que se tramita bajo la gestión de Sebastián Casanello.

Según el abogado penalista: “La negación de ser querellante a Bullrich son cuestiones formales, que realmente hilan fino en una cosa porque, por ejemplo, el argumento que le da el juez Casanello para denegarle el poder ser querellante es decirle que no precisa ser querellante porque no es el que tiene que pedir cosas a mí si no usted es un ministerio y tiene que ser el brazo ejecutor de las órdenes que dan los jueces y fiscales".

“Creo que es un criterio demasiado restringido, estricto porque el ser querellante en una causa significa estar interesado en el avance de esa causa, aportar permanentemente elementos de prueba, querer estar y es absolutamente válido que un Ministerio de Seguridad pueda querer estar, tal vez si dijeran por una razón de especialidad a Seguridad no le corresponde, le corresponde a Capital Humano o Desarrollo Humano, un Ministerio relacionado directamente con el plan social, uno podría entenderlo"

"Sandra Pettovello consiga ser querellante y debería hacerlo porque realmente robarle a los pobres es el peor crimen que puede tener un funcionario, un receptor de planes que esté realmente desviando la ayuda que recibe para la gente que no tiene, desviándolo en propio o exigiéndole condiciones y que se ponga de rodillas para tener que acceder a lo que le pide sea para concurrir a los actos, para darles parte de lo que reciben porque también cobraban porcentajes de esos fondos, tan canallesca la actitud que me parece razonable que un Ministerio de la Nación, que está haciendo la denuncio por ello, a su vez se transforme en parte querellante”, analizó Gerome.

Respecto a la acusación que pende sobre la anterior gestión ministerial, marcó: "Indudablemente, aquí hubo cómplices, no este Ministerio que está investigando, sino los anteriores, esas cosas no se hacen sin tener por lo menos la complicidad, la vista gorda de las autoridades, porque ya el anterior ministro había dicho que estaba en conocimiento de denuncias que se habían realizado.

" Entonces si están reconociendo eso, que tomaban conocimiento por denuncia y no hicieron nada, obviamente que la responsabilidad de los funcionarios tiene que surgir nítida, porque hay un delito puntual que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuál es el deber de un funcionario público, si toma conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo, si no lo hace está cometiendo un delito".

"Creo que la gente que está viendo todo esto lo que está queriendo es que los corruptos, los culpables, vayan presos de una vez por todas".

Haciendo foco en una cadena de responsabilidad, "la Justicia tiene un punto esencial, el de no actuar y no actuar a tiempo y eso es lo que está pidiendo la gente, para qué está la justicia, para poner orden en una sociedad, dar a cada uno lo suyo, para sancionar al que se aparta de la ley, ahora, si no hace eso entonces la institución, que es la ratio de la gente, último lugar donde puede acudir un ciudadano para pedir justicia si no se le ha dado,

"Es decir no está cumpliendo como institución y lamentablemente como estamos viendo, la justicia cuando actúa los jueces pasan años por hache, por be, antes de llegar a una sentencia y en la mayoría de los casos no llegan".

"Cómo se explica por ejemplo que estén en libertad todos los corruptos o la gran mayoría de los corruptos, que Boudou, que se quedó entre otras cosas con la máquina de hacer billetes y vivía según él en un médano en Pinamar, cómo salió en libertad al poco tiempo con cualquier argumento, lo que fuere y así como pasa con mucha gente que tienen condenas leves y entonces, todavía los jueces los premian con libertades anticipadas que son inmerecidas y en esta cadena de responsabilidad no podemos olvidar al Poder Ejecutivo".

“Tenemos la responsabilidad de los funcionarios que apañaron o fueron cómplices de los corruptos, tenemos la responsabilidad de la justicia y la del Poder Legislativo porque las penas que sancionan a los corruptos son muy leves, débiles entonces, no puede ser que un acto de cohecho por ejemplo, un acto de corrupción que está enriquecimiento indebidamente al funcionario público a costa de la gente, tenga una sanción leve, que le permita no ir preso o estar muy poco tiempo en la cárcel y, en ese acepto las tratativas de reforma al Código Penal están elevando las penas para los delitos que se llaman contra la administración pública, pero en realidad son contra la gente, porque el que le roba al estado le roba a la gente", analizó.

Considerando la designación de Ariel Lijo, coincidió en que, "un juez para la Corte tiene que tener una moralidad intachable, debe ser algo que no esté señalado por nadie, en ningún acto señalado con la corrupción o con la vida disipada en absoluto, y en el caso de Lijo no estamos en esa situación. Hoy en el diario La Nación hay un editorial que habla de esto, que para ser funcionario de la Corte se requiere una integridad moral que tiene que ser intachable, y Lijo no la tiene entonces, es lo que me llama la atención, el porqué la insistencia para ser nombrado juez de la Corte y entiendo que allí tiene que haber habido una influencia muy grande de otro de los jueces de la Corte, el doctor Lorenzetti que lo promociona y lo querría tener de colega de él".

Analizando las probables responsabilidades que en los últimos años permitieron el denunciado robo contra el pueblo argentino, sentenció: "No quiero creer que sea así, pero la verdad es que el pensamiento lleva a esa situación porque si no, no se explica tamaña insistencia con este juez y, por otra parte, bien lo ha dicho, una orgía, porque hoy donde se toca sale pus, habíamos tenido gobiernos que han tenido hechos de corrupción con funcionarios corruptos y otros que no lo eran, pero durante todo el veinteavo kirchnerista lo que hubo no fueron hechos de corrupción, hubo una pirámide en el cual desde la cabeza de la misma hasta el último de los jefes administrativos que manejan fondos o tenían posibilidad de disponer de ellos se apropiaban de la plata de los ciudadanos,

"Era una corrupción estructural en la que quien no era corrupto no podía integrar la función pública porque no iban a nombrar en un cargo público a quien no lo era porque no era pensado mañana cuando termina el mandato este hombre nos puede denunciar, en cambio, si tiene las manos tan sucias como las nuestras va a tener que hacer causa común, esa estructural, esa orgía de corrupción no tiene posibilidad alguna de ser tapada y entonces, si la gente quiere que se castigue a los culpables de alguna manera el pensamiento lleva a decir por qué tanta insistencia con el nombramiento de Lijo habiendo otras personas que tienen una capacidad muy superior por lo menos en integridad moral", concluyó el exjuez.