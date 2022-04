Luego de conocerse los cambios de Cristina Kirchner en el Senado, donde dividió su bloque mayoritario en dos para quedarse con los asientos de la oposición en el Consejo de la Magistratura, desde la oposición convocaron a una marcha para este sábado 23/4 en todas las plazas del país en rechazo a esta medida y para "reclamar por una Justicia independiente".

Luis Petri, exdiputado nacional de Juntos por el Cambio y uno de los impulsores de la convocatoria, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y se refirió a las causas de la movilización. “Este Gobierno no entiende de razones, pero sí de movilizaciones”, señaló.

“Hay varios motivos por los cuales se marcha este sábado 23 a las 15 en todas las plazas del país. Por un lado, el campo ha convocado a una marcha, a la que nosotros apoyamos, en contra de las medidas que toma el Gobierno contra este sector. No solo tiene que ver con la presión tributaria, sino también con los nuevos impuestos que quiere gravar el Estado a la renta inesperada. El campo pide que se disminuya el gasto público, que se equilibren las cuentas y que el Gobierno tenga política antiinflacionaria", sostuvo el exlegislador mendocino.

En esa línea, Petri agregó que "muchos referentes políticos y jurídicos se han sumado a la marcha en contra de este sometimiento que el Poder Ejecutivo quiere hacer en contra de la Justicia, a partir de prácticamente tomar por asalto al Consejo de la Magistratura e intentar robarse una de las bancas de un organismo clave para garantizar la independencia de la Justicia. Está clara la idea del kirchnerismo de cooptar la Justicia para garantizar su impunidad. Por eso es imprescindible que todos los argentinos marchemos. Este Gobierno no entiende de razones, pero sí de movilizaciones".

"Fueron las marchas las que hicieron que no se avanzara contra la expropiación de Vicentín, y que se garantiza la propiedad privada. Las movilizaciones evitaron que el Gobierno siguiera liberando presos, fueron las marchas las que hicieron que no nos sometieran a todos a una cuarentena eterna. Me parece importante que todos los argentinos que queremos que el Gobierno se aboque a los problemas del país salgan a marchar por una justicia independiente y a favor de una baja en la carga impositiva".

-Cerruti dijo que es una marcha política y que no está claro por lo que van a marchar

-Lo que pasa es que el único plan del Gobierno es intentar garantizarse la impunidad. El presidente el 15 de marzo anunciaba la guerra contra la inflación, más allá del despropósito de los términos utilizados, y lo cierto es que la única guerra que el Gobierno ha librado es contra la Justicia, con la reforma judicial, el intento de reforma del Consejo de la Magistratura y la intención de reformar el Ministerio Público.

-Es decir, estamos marchando en contra de la impunidad y a favor de una justicia independiente. En el caso del campo, marcha para que el Gobierno baje el gasto público y deje de aumentar impuestos.

-Tener a una justicia independiente no solo permite que se investigue y se condene a los corruptos; sino que le garantiza a los ciudadanos poder reclamar respecto de las medidas que toma el Gobierno y que en definitiva ese reclamo no caiga en saco roto. De lo contrario, el Gobierno eleva retenciones y sin justicia independiente no hay posibilidad de que esa medida se revise o eventualmente impone rentas extraordinarias y sin justicia independiente esto no se puede revertir. Lo mismo pasa si se liberan presos sin una justicia independiente, es imposible cerrar el grifo de las cárceles para evitar que se siga delinquiendo.