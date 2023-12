Perlitas y controversias marcaron el inicio del nuevo Congreso argentino

El Congreso comenzó su renovación y 130 diputados electos prestaron su juramento en el recinto. La jornada estuvo marcada por perlitas y por la asunción de Martín Menem como presidente de la Cámara Baja, en lugar de Cecilia Moreau.

No todos apoyaron

La designación de Menem, propuesto por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), tuvo el respaldo de casi todos los bloques, excepto del Frente de Izquierda. La diputada Myriam Bregman expresó: “No se trata de una impugnación personal. Si no de una postura política. Está por asumir un gobierno que no para de anunciar medidas contra el pueblo trabajador, las mujeres...”, pero fue interrumpida por los abucheos, a lo que respondió: “Silben lo que quieran, no me voy a callar, sépanlo desde ahora”.

“No paran a anunciar medidas contra el pueblo trabajador, contra las mujeres, la diversidad y la juventud. Y explícitamente dicen que utilizaran este Congreso para implementar esas medidas. De ninguna manera vamos a facilitar eso. Y se da una gran paradoja: hicieron campaña electoral hablando de la casta y la Libertad Avanza no tiene los números para alcanzar esa vicepresidencia. ¿Cómo lo consiguió? ¿Pactando con la casta? Bueno, nosotros no. No cuenten con nosotros”, agregó.

El adiós

La massista Cecilia Moreau se despidió de su cargo como presidenta de la Cámara de Diputados, y luego fue designada, en acuerdo con los bloques, vicepresidenta primera. “Aprovecho la ocasión para agradecerles a todos y a todas por este tiempo, particularmente a los trabajadores y las trabajadoras de la casa, han sido muy importantes. Han sido muy importantes para mí y para el desenvolvimiento de esta casa”, dijo.

“Gracias a mis compañeros y a mis compañeras, a todos. Es un orgullo para mí haber sido la presidenta de la Cámara de Diputados en el 40 aniversario de la democracia. La democracia es de todas y de todos, estamos frente al periodo más largo de democracia ininterrumpida. Cuidémosla y que sea definitivamente democracia para siempre”, concluyó.

La palabra de Martín Menem

El nuevo presidente de la Cámara de Diputados expresó: “Quiero agradecer la honrosa distinción que me acaban de conferir mis pares para designar esta Cámara integrada por los legítimos representantes del pueblo argentinos".

A la hora de los agradecimientos, lo hago con mis padres y mis hermanos por haberme inculcado los valores esenciales de un ser humano: la lealtad, la palabra, humildad, mérito, esfuerzo y el sacrificio, que me han permitido transitar el camino."

"A mis hijos también el agradecimiento, que se vienen aguantando ausencias. Y dentro del espacio, hay dos personas de las que no me quiero olvidar nunca: Eduardo ‘Lule’ Menem y Karina (Milei)”.

“La Argentina vive momentos difíciles, con una inflación alta. Tenemos que trabajar para superarla y sancionar las reformas que necesitan. Es necesario además desmontar las estructuras que no aportan nada al funcionamiento de la Cámara y son solamente un gasto. Como ya dijo el presidente electo, ‘no hay plata’. Hay que abrir el diálogo constructivo para superar todos los problemas que sufre nuestra nación “, concluyó.

¿Perlitas?

El legislador de Unión por la Patria, Juan Marino, juró “por la patria, la constitución, la soberanía nacional sobre nuestras islas Malvinas y los recursos naturales. Por el pueblo de la Nación que va a sufrir la agresión de la motosierra, y a 40 años de democracia, por la memoria de nuestro pueblo, 30 mil detenidos, desaparecidos presentes. Dictadura, genocidas, y fascistas nunca más. Sí juro” y recibió tanto aplausos como abucheos desde las bancas.

Jura Cristian Castillo. Foto: NA - DANIEL VIDES

Por otro lado, Juliana Santillán de LLA, juró “por los tripulantes del ARA Irigoyen, no reconocidos como héroes de Malvinas. Por mi padre. Sí, juro”.

En la vereda de enfrente, Christian Castillo, del Frente de Izquierda, juró “por la clase trabajadora, por los 30 detenidos desaparecidos, por terminar con el capitalismo, por el socialismo” y recibió el abucheo de muchos de los presentes.