Mario Pergolini dio contundentes definiciones en una reciente entrevista televisiva. El mediático se refirió a situaciones puntuales del ‘Mundo Boca’ y hasta hizo analogías con las altas esferas de la política nacional. También repasó situaciones claves de su vida actual y su pasado.

Para referirse a Román Riquelme, actual vicepresidente y director deportivo del Xeneize, Pergolini, dijo que su figura es “como la de Cristina Kirchner, son demasiados fuertes para delegar. Cuando armamos esa coalición Ameal-Riquelme-Pergolini estaba claro a qué jugaba cada uno. Lo que me llamó la atención es que no entendieran que podíamos funcionar como equipo. Uno cree que porque le fue bien lo puede trasladar a otro ámbito y la verdad que no”, sintetizó.

El famoso conductor dijo que su paso por el club Azul y Oro, le generó “mucha frustración” al ser entrevistado por TN.

Pergolini fue duro con la actualidad de Boca y expresó: “Algunos ídolos no están preparados para hacer ciertas cosas”.

Por otro lado, consideró un futuro en la gestión en el fútbol, aunque aclaró: “Ahora voy a hablar con todos”.

Pergolini sobre Massa

Otros de los temas que abordó Mario Pergolini, fue el nombramiento de Sergio Massa en un momento álgido para la coalición gobernante.

“La política no me genera esperanza. Creo que mismos caminos van a llevar a mismos lugares y estamos en el mismo camino, Uno que la hizo mal, parece que no va a volver y vuelve. Así va a ser muy difícil”, reflexionó.

Y agregó: “Seguimos teniendo los partidos de siempre y los jóvenes se siguen educando de la misma forma. “¿Es Massa el cambio? Y no. Tampoco Cristina o Mauricio”.

“Estamos programados para un país que no tenemos. A lo mejor deberíamos decir, ‘ya no somos eso que fuimos, qué somos’. Después de eso, pensar a partir de los recursos que tenemos”, razonó Pergolini sobre la clase dirigente.

Su vínculo con los medios y el repaso de lo que fue CQC

“Las audiencias están cambiando, la tele se reconvirtió. Si el medio no entiende sus audiencias, va a perder. Lo más probable es que te vayas quedando sepia. Tanto los medios como las audiencias han cambiado”, destacó el entrevistado.

“Uno cree que lo está leyendo en sus redes sociales es igual para todo el mundo, pero no: está adaptado a cada uno. Eso está llevando al invento argentino de la grieta”, indicó el mediático.

Algunas de las frases más destacadas de la entrevista a Mario Pergolini: