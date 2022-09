Patricia Bullrich: "Queremos sacar la idea de que la Argentina no se puede gobernar"

Con la mirada puesta en las elecciones del 2023, Patricia Bullrich estuvo en Mendoza y mostró su cercanía con Alfredo Cornejo. “Ha venido generando muchas transformaciones en educación, seguridad, economía, en el bienestar de los mendocinos tanto cuando Alfredo fue gobernador, como el actual gobernador, para nosotros es un honor que una provincia que representa Juntos por el Cambio se anime a hacer los cambios que se necesitan y también acompañada por tantos dirigentes del PRO, del radicalismo, de partidos locales, estamos convergiendo en esta gran fuerza que es Cambia Mendoza que viene ganando elecciones, viene representando al pueblo mendocino y acompañar y ayudar a trabajar en ese sentido.

La presidenta del PRO resaltó que está en coincidencia, "en planes e ideas" con Cornejo. "Estamos coincidiendo en algo que nos parece importante para la Argentina que es con qué carácter, con qué decisión vamos a hacer los cambios en la Argentina. Hemos demostrado potencia, fuerza para poder cambiar en las gestiones que nos han tocado y esa nos lleva a una convergencia conjunta".

Aún así, Bullrich evitó dar detalles sobre la fórmula que llevarán para las elecciones: "Los cargos los hablaremos más adelante. No es momento de hablar de fórmulas, el modelo Mendoza tiene que estar como un modelo insignia en un gobierno nacional. Nuestro gobierno tiene que ser federal”.

Proyecto de gobierno

“Es difícil, pero queremos sacar esta idea que la Argentina no se puede gobernar y no se puede cambiar", sostuvo Bullrich.

"Creemos que con orden, con una economía consistente se termina con el déficit, que baje impuestos que ponga a la producción a lo largo y ancho del país, una mirada muy concreta para lograr competitividad, bajar costos, lograr que la Argentina sea competitiva a lo largo de todo el país, lograr meter un cambio en educación", detalló.

A modo de ejemplo, señaló que en Mendoza han hecho algo "muy importante con el ítem aula que fue un cambio muy importante para la presencialidad de los docentes y el compromiso que se tiene que tener en educación".

Respecto a Alberto Fernández, Bullrich criticó que “cada vez que escucho al presidente dice cosas contradictorias".

“Nosotros estamos preocupados con lo que han sido estos mil días, una economía degradada, una clase media muy golpeada, los trabajadores perdiendo valor adquisitivo de su salario, empresas que no pueden importar ni trabajar, la pandemia más larga del mundo, el vacunatorio vip, la verdad que no estamos contentos, queremos un país productivo, queremos que haya menos impuestos y más trabajo, menos planes sociales y empleo genuino. Y lo que se ha hecho en estos mil días la verdad que no me di cuenta que alguien gobernó mil días, no me di cuenta, no parece, no suena.

