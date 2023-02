Patricia Bullrich: "en Juntos por el Cambio hay tibios"

En una entrevista con la señal A24 señalo que aún no saben qué posición tendrá el ex presidente Mauricio Macri, aunque ratificó que si tiene como competir contra él en la interna, lo hará. “A mí no me baja nadie”, cuando el país en una situación como la nuestra salen por el carácter, no por los tibios, Juntos por el Cambio tiene tibios”, afirmó la ex ministra de Seguridad.

“Hay que lucharla hasta el último día, hay que trabajarlo todos los días. Estoy convencida que tengo el carácter para gobernar el país, pero no estoy convencida que voy a ganar porque no me la creo nunca”.

Mensaje a Larreta:

El tema seguridad es uno de los ejes que tiene para hacerse fuerte. “Le diría a Larreta que use las pistolas Táser, que no le pida más permiso a nadie". "Menos a un gobierno que te dice todo que no”, agregó.

“Si todos los días tenés la Ciudad cortada te va a pasar lo mismo cuando quieras gobernar el país. Es importante que muestre que esta vez no nos van a sacar a los piedrazos”, remarcó.