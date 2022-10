Para Barrionuevo, en cualquier momento viene de vuelta el "que se vayan todos”

El próximo 17 de octubre, en el estadio Obras Sanitarias, lanzarán la Corriente Político-Sindical Peronista.

El secretario general de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, expresó su malestar por los errores que comete la dirigencia política y el actual panorama económico, y aseguró que en cualquier momento viene de vuelta el "que se vayan todos”.

“Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el 'que se vayan todos'”, lanzó, advirtiendo sobre la escalada de la inflación y la falta de planes sostenibles.

En su descargo, el jefe del gremio aseguró que la crisis social y económica es responsabilidad tanto del oficialismo como de la oposición: “La gente no está harta, está re podrida, no quiere saber más nada. El poco interés que tiene se ve en la (poca) audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”, indicó en diálogo con Mitre.

A su vez, sostuvo que “el Gobierno tiene que convocar en forma inmediata, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, a la Unión Industria Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y a la Confederación General de los Trabajadores (CGT), para tratar de una buena vez por todas a los formadores de precios, aquellos los que nos regulan la vida de tarifas, y frenar la inflación”.

“¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada”, planteó, asegurando que esto "es un mal endémico”.

Barrionuevo agregó que ahora Massa se enfrenta a “problemas con las tarifas”: “Si no aumentás las tarifas, tenés que subsididar a las empresas. Están con un problema, es un gobierno, está compartido entre Massa, Cristina (Kirchner) y Alberto (Fernández) y creo que no se ponen de acuerdo. No hay mucho tiempo”.

"Este es un país infernal, hay que hacer más nacionalismo”, concluyó.

El secretario general de Uthgra es uno de los integrantes de un nuevo agrupamiento impulsado desde la cúpula de la CGT. El próximo 17 de octubre, Día de la Lealtad, participará junto a otros referentes del lanzamiento de la 'Corriente Político-Sindical Peronista'.