Omar Parisi reconoció la derrota del Elegí Mendoza

Omar Parisi, el candidato del peronismo en las elecciones locales, reconoció abiertamente su derrota y la falta de apoyo dentro del peronismo local. Parisi compartió su perspectiva sobre los resultados y llamó a la reflexión en esta coyuntura política.

"Es el mismo resultado que tuvimos en las PASO, hemos mantenido el voto peronista, no habremos cumplido con las expectativas que tenía el pueblo mendocino con nosotros, pero estamos contentos de haber dado todo. La verdad que nosotros hemos dado todo lo que podíamos dar, hemos trabajado muchísimo, hemos llevado propuestas, planes distintos".

"El pueblo eligió de otra manera y hay que respetarlo y seguir trabajando. Parece que el pueblo mendocino habrá visto en otros candidatos algunas cualidades que nosotros no tenemos, nosotros estamos conformes con lo que hemos hecho, con lo que hemos trabajado, con lo que hemos cumplido, es con lo que debíamos hacer, de tratar de mantener el peronismo en las mejores condiciones posibles. No ha sido eso el resultado que esperábamos".

"Por su parte, el candidato a vicegobernador Lucas Ilardo comentó: "Nosotros hemos hecho todo el esfuerzo posible, hace un par de semanas se decía que íbamos a sacar 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos. Hemos logrado mantener el puntaje de las PASO, hemos logrado recuperar un departamento más".

"Todo aquel que se sienta peronista tendrá que analizar y tiene una cuota responsable, por supuesto, los dirigentes tenemos la máxima responsabilidad. Agradecerle a los militantes el peronismo que pusieron todo. Y a los que no pusieron todo y se escondieron, ellos tendrán que hacer su análisis. Duermo con la conciencia tranquila de que por la pasión, el movimiento al que pertenezco aquel peronismo, di todo lo que tenía. No me quedé con nada, hice todo el esfuerzo", dijo Ilardo.

Finalmente el Ilardo comentó: "Es difícil pensar en que Cornejo tenga diálogo, no es una persona mucho a diálogo, pero ojalá. Estamos caminando todos unidos por Sergio Massa para que sea el próximo presidente de la Argentina".