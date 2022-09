Ocaña y los conflictos gremiales: "Los problemas que tenemos es por este desgobierno"

Ante el conflicto se que se vive entre las empresas de neumáticos y los gremialistas, el Gobierno decidió intervenir para que se solucione lo más pronto posible y se reactive la producción en el país.

En declaraciones en el programa Metaverso, de lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Graciela Ocaña, diputada nacional de Juntos por el Cambio, destacó: “Los problemas que hoy tenemos los argentinos por este desgobierno, ya que tenemos un paro imprevisto, que no se sabía de Aerolíneas, que está complicando la vida a la gente en la ciudad de Buenos Aires, una de las escuelas ya se levantó el paro, pero todavía hay varias que están en un conflicto que no se entiende, y está relacionado con el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires y las prácticas estudiantiles".

Y amplió: “Después tenemos los conflictos gremiales que están impidiendo que muchas empresas en Argentina trabajen, esto lo inició hace muchos años, Moyano, yo lo denuncié, estas mafias sindicales que generaron poder por estos bloqueos que los llevaba a conseguir más afiliados y beneficios y que hoy es una práctica generalizada no solo en camioneros sino en todos los gremios lamentablemente en el país".

Ocaña dijo que se debe "terminar con esto porque estamos en un Estado que nos lleva a que la producción se empiece a parar, que sea invivible los piquetes, hoy también hay piquetes programas en la ciudad de Buenos Aires, entonces, es imposible tener una vida normal, programar una consulta médica, ir al trabajo, ir a hacer una visita y no puede ser, porque tergiversa la vida que queremos tener todos, una vida ordenada, tranquila, en paz".

Por lo tanto, “esto tiene que cesar y lamentablemente en el desgobierno que hoy tenemos, que no sabemos quién gobierna, todas estas cosas suceden”.

Con respecto a la gestión de Alberto Fernández, Ocaña dijo: "El presidente aceptó las reglas impuestas por Cristina Kirchner donde el poder lo tenía ella, el mismo Alberto lo dijo, no quiero un presidente que tenga que consultar todo con la vicepresidente y bueno, eso es lo que hoy tenemos, un presidente que no gobierna, al que Cristina le ha quitado el poder y estamos en esta situación, donde somos millones de argentinos que todos los días vemos que la plata no alcanza para vivir, que la inflación sigue creciendo, que los ingresos de los jubilados no alcanzan a cubrir ni la mitad de la canasta de vida, y vemos estas situaciones que hacen cada vez más difícil vivir, tenemos que ir a un cambio profundo que modifique estas cuestiones, que hagan reformas profundas".

Por consiguiente, “hay que discutir con los sindicatos, ninguna medida gremial justifica el bloqueo, ya que no es una medida sindical, sino un delito penal y así tienen que entenderlo y esperemos que también los jueces y fiscales se pongan los pantalones largos y hagan lo que tienen que hacer que es aplicar la ley", expresó Ocaña.

Al consultarle sobre el aumento en los planes sociales, Ocaña expresó: "Se necesita entender que sirvieron en un momento de la Argentina, pero a todas luces, surgen en 2001, 2002 en el país, lo que hemos tenido no es una baja de la pobreza y una salida de la Argentina, al contrario, cada vez tenemos más planes y tenemos más pobres, entonces, el camino es otro, es emprender desde la producción y del trabajo bajando impuestos, que la política haga el ajuste", concluyó.