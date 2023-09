"No hay vínculo claro entre lo que pasa en las provincias y lo que pueda pasar a nivel nacional" 

En las elecciones provinciales que se han realizado este año Juntos por el Cambio (JxC) logró ganar los comicios en ocho provincias, la última fue en el Chaco con el triunfo del radical Leandro Zdero y hay mucha expectativa dentro de ese espacio político sobre lo que pueda pasar este fin de semana en la provincia de Mendoza.

Para entender un paco más cómo se están desarrollando las diversas jornadas electorales, el politólogo mendocino Javier Díaz Araujo habló en el programa Metaverso, de Ciudadano.News, y destacó que no ve un vínculo muy claro entre lo que está pasando en las provincias y lo que pueda pasar con la elección nacional.

“Una de las características distintivas que ha tenido el proceso electoral desde las PASO en adelante ha sido la irrupción de una figura política (por Javier Milei) que no tiene anclaje en las provincias y que no ha participado o ha participado de manera muy poco significativa en elecciones provinciales y, sin embargo, se ha constituido como la primera fuerza a nivel nacional”, sostuvo.

-¿Qué busca el ciudadano a la hora de votar, porque no hay correlato entre lo que sucede en las provincias y lo nacional?

-Lo que hubo en las PASO fue una especie de voto bronca contra los partidos tradicionales que en las provincias siguen manteniendo altos niveles de legitimidad, y yo creo que aun cuando los números dicen que la tendencia se mantiene, esto de los tres tercios, algo tan mencionado, es probable que en octubre tengamos una reconfiguración del escenario político. Me cuesta ver que el votante de Milei de las PASO sostenga su voto, hay gente que dice que eso es así, que están muy fijos esos votos, por lo cual, no me animaría a adelantar, pero sí creo que las fuerzas políticas provinciales van a tener un peso en la elección de octubre, eso sí lo tengo claro.

-¿Qué implica que el peronismo haya perdido territorio en estas elecciones?

-Claramente, una debilidad en una de las características más importante que tenía, que era la de poder gobernar importantes provincias del país y que sobre todo impactó en términos nacionales en la distribución de las bancas en el Congreso de la nación, donde creo que sí habrá una impronta muy fuerte. La disputa de las sillas legislativas va a generar un compromiso más contundente, pero que en cualquier caso también beneficia tanto al radicalismo como al peronismo, porque la elección de Chaco, por ejemplo, fue muy distribuida y no un triunfo tan holgado, sí en el caso de Santa Fe, entonces, ahí está una significación clara de lo que significa tener esos gobiernos provinciales en el poder de un partido o el otro.

-El perfil del candidato y ministro de Economía, Sergio Massa, ¿a qué peronismo responde?

-El peronismo en general es un partido que tiene un pragmatismo muy fuerte y ha logrado reconfigurarse a lo largo del tiempo y reinventar sus preferencias, sus relatos, narrativas. Lo que pasó en las PASO reacomoda a todos los candidatos, la campaña fue una cosa antes de las PASO y otra después, entonces, tanto Massa como Patricia Bullrich tienen el desafío de en algún caso facturar votos de quienes no fueron a votar o de votantes históricos del peronismo que se fueron con Milei y lo mismo con Patricia Bullrich. Parece que el electorado más centro-derecha, más intenso, tiene una preferencia muy marcada y la dificultad de Bullrich es lograr diferenciarse de ese candidato para poder captar ese voto yéndose más al centro. Hemos visto también en Patricia Bullrich algunas posiciones más moderadas, entonces, ambos tienen situaciones complejas para poder construir un discurso atractivo para el votante.

-Este sábado reaparece Cristina Kirchner, ¿cuánto puede favorecer (o no) esta presencia en la escena pública a Sergio Massa?

-Cristina tiene una presencia importante; sobre todo en provincia de Buenos Aires tiene ahí un nivel de votos muy significativo, que puntualmente en la provincia de Buenos Aires acompañaron en algunos casos a los intendentes y no así a la fórmula de presidente, me parece que en ese caso puede sumar, también es un riesgo que pueda debilitarlo, por otro lado, por votantes más lejanos al kirchnerismo que ven en Sergio Massa una figura reactiva, tiene ese riesgo, pero en la provincia de Buenos Aires sí va a generar una adhesión mayor.