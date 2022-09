Neumáticos: "Lo que usan los sindicalistas es la extorsión"

Luego de cinco meses de conflicto entre los empresarios de neumáticos y el gremio que llevó a Fate, Pirelli y Bridgestone a suspender, la producción en Argentina continúa. El legislador porteño por la Libertad Avanza, Ramiro Marra defendió la postura de las empresas.

En declaraciones en el programa Metaverso, Marra expresó: “Uno trata de llamar la atención con el objetivo de marcar una agenda y de que la gente entienda dónde están los problemas, los políticos que sobre todo siempre tiran la pelota para afuera”.

Al consultarle si se ofreció a trabajar los fines de semana en las empresas paralizadas, dijo: "Hay que valorizar la cultura del trabajo, lamentablemente estos sindicalistas que dicen representar a los trabajadores, lo que usan es la extorsión, nunca lo hacen por las vías de la discusión, siempre buscan el conflicto, no quiero generalizar a todos, sino a este grupo en particular que son un grupo conflictivo que lo único que buscan es hacer que la empresa no pueda ejercer su negocio y de esa manera hacen perder fuentes de trabajo".

Además, "podemos poner también la palabra extorsión a lo que pasó con camioneros ayer que ingresaron a una fábrica y golpearon brutalmente al dueño y los empleados", por lo que "el conflicto que vivimos constantemente en la calle, algunas veces es de forma organizada y otras veces desorganizada, que lo vemos en la calle que las cosas no funcionan".

Es más, "cuando salimos a la calle decimos está todo mal en Argentina y sí, esa la discusión que se está dando, donde hay gente, queremos que las cosas sean ordenadas y que se respeten las normas de convivencia y otras que juegan con romper esas normas de convivencia para poder lograr a lo que está asociado a tiempos políticos electorales".

Al consultarle sobre cómo ve el 2023, Marra dijo: "Mal, no estamos bien, estamos en unas circunstancias bastante particulares en términos económicos, en una crisis que puede ser tan profunda como la de 1989, del 2001, hechos que a los argentinos nos marcaron mucho y eso nos tiene totalmente preocupados".

Y amplió: "Lamentablemente, los políticos siempre empiezan a hablar en términos electorales y hoy, por más que estamos consiguiendo es intención de voto, que tenemos un buen posicionamiento en la sociedad, estamos pensando en otra cosa, no tenemos que caer en la trampa de ellos que es pensar solo en términos electorales, no debemos olvidar de la situación en que está la Argentina, el 2023 será muy difícil por más de que haya una elección y ojalá que cambie el rumbo de todo lo que está pasando".

Para Marra, la realidad es que "la Argentina está en una circunstancia muy difícil, no hay que faltar el respeto a la gente, somos gente y estás faltando el respeto a vos mismo y si empezamos a discutir esto sin entender que por delante tenemos una crisis, hablo del 2023 como cuestiones electorales, y la verdad, no olvidamos de lo más básico que es tener calidad de vida", concluyó.