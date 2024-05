Protestas en Misiones: "Los policías lograron romper el cerco mediático"

La protesta de los policías misioneros se intensifica y el foco principal sigue activo. A esta situación se han sumado nuevos actores: docentes, yerbateros, penitenciarios y productores en general que cortaron rutas en la provincia.

Mónica Gurina, docente y secretaria general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma), seccional Misiones, se refirió en el programa Sin Verso de Ciudadano.News al conflicto que vienen atravesando desde hace días y cómo luchan para lograr una mejora salarial.

“Nosotros tenemos desde el año pasado 70 días de paro. Este año comenzamos el año con paros, exigiendo al gobierno de la provincia de Misiones un aumento salarial urgente. Así llegamos con paros de 24, 48 horas y hace dos semanas que el paro es total. Ahí es donde aparece la policía y se suma salud pública”, afirmó.

Y agregó: “La policía logró lo que nosotros no pudimos, que es romper el cerco mediático provincial y nacional con respecto al hambre en Misiones. Entonces, blanqueó el hambre que hay en Misiones, que tenemos los estatales, inclusive aquellos que fueron despedidos del gobierno nacional, esta situación se hace cada vez más insostenible”.

—Los salarios de los docentes en Misiones están entre los más bajos del país

—Así es, en Misiones una maestra de grado que recién se inicia cobra 250 mil pesos. Cuando tiene la mayor antigüedad cobra 370 mil pesos. La línea de indigencia nos queda lejos, superindigentes y hay un elemento importante, el año pasado cuando ya estábamos mal y reclamando, el gobierno firmó a la baja con la CTERA en Misiones en agosto y octubre, nos tiraron muy por debajo de la inflación, ahora en febrero nos dieron 10%, ahora nos dieron otro 10% y estamos exigiendo 100% de aumento con lo cual el salario llegaría a 500 mil pesos. Todavía es miseria, pero es lo que estamos pidiendo para encauzar el conflicto, es lo mínimo, no podemos soportar.

—Se dijo que dos gremios docentes de línea oficialista ya habían llegado a un acuerdo de un aumento del 24%, ¿es así?

—El lunes se firmó con UPDM y SIDEC el acuerdo para los docentes y ayer ATE y UPCN firmaron para salud, tanto docentes como salud pública seguimos en la calle, los afiliados a esos sindicatos están acá, entonces la firma es la de la dirigencia, no de los trabajadores.

—¿Passalacqua y compañía qué dicen?

—Passalacqua brilla por su ausencia, Rovira que siempre gobierna desde la Cámara y escondido también, no se lo ve, solamente ves la foto de Rovira cuando está en París, al lado de la Torre Eiffel o en Italia, acá no lo ves porque no sale; porque llega a salir y será escrachado en cualquier lugar. Y en el caso del ministro de Hacienda también, la presidenta del Consejo Federal de Educación no existe, y los trabajadores estamos acá exigiendo.

—¿Le atañen alguna responsabilidad al gobierno nacional, con la quita del FONID?

—Todas. Acá es difícil la situación, Misiones votó a Milei en las nacionales, ahora, nosotros sabemos que si estamos peor es porque está Milei. El DNU y la Ley Bases no tienen un artículo, un párrafo a favor de los trabajadores, todos son en contra, todo tiene que ver con más precarización y explotación laboral.

—¿Cómo continúa el reclamo?

—Vamos semana a semana. Ahora, hasta el viernes, esperamos que si es posible esta tarde aparezca algo que nos devuelva al aula, que es el lugar donde queremos estar, nadie quiere estar acá. El cerco mediático se rompió a medias, porque los medios que vienen cuentan qué tremendo abandono sufrimos los trabajadores en manos de Passalacqua, pero no dicen que estamos como estamos porque Milei gobierna a favor de los que más tienen y para intereses foráneos y no para esta Argentina hermosa que tenemos que hoy pasa hambre.